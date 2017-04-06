Telefonunuz Açık Bir Şekilde Uçağa Binerseniz Neler Olur?
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Telefonunuz Açık Bir Şekilde Uçağa Binerseniz Neler Olur?
Uçağa bindiğimiz sırada host ya da hostesler tarafından yapılan ilk uyarıları arasındadır ‘lütfen telefonlarınızı kapatınız’ cümlesi. Peki diyelim ki açık bindik, uçuş sırasında açık olan telefon ne gibi durumlara yol açar?

Çoğunuzun aklından bunu yapmak geçmiştir ama bir korkuyla içinizden ‘ulan şimdi bu yüzden koca uçağı düşürmeyeyim’ deyip telefonunuzu kapatmışsınızdır. Bu düşünceyle yanıp tutuşanlardan bir tanesi de bir arkadaşım, ama hiçbir uçuş sırasında cesaret edip telefonunu açık bırakamamış. Peki açık bırakırsak ne gibi durumlar ortaya çıkar?

O zaman bilerek olmasa da kazara telefonunuzu açık unutup uçuş esnasında aklınıza geldiğinde öyle panik yapmanıza gerek yok, zira günümüz teknolojisiyle uçuş yapmak eskisine nazaran artık daha önemli. Yani çaktırmadan telefonunuzu kapatıp yolculuğunuza devam edebilirsiniz. Tabi bunun gazıyla ‘madem bir şey olmuyor, o zaman açık bırakalım ne var?’ gibi bir düşünceye kapılmayın. Bu kuralın hala ciddi şekilde geçerliliğini korumasının sebebi, uçağın iletişim sistemleriyle alakalı.
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Birçok uçakta iletişim sistemleri, hala analog VHF frekanslarını kullanıyor. Yolcuların hepsinin telefonlarının açık olduğunu düşündüğümüzde bu durum, frekansların işlevini yerine getirmesine engel olabilir. Dahası pilotların isteyecekleri son şey, uçaktayken adeta eli ayağı olan kabin görevlileriyle bu sebeple iletişim kuramamak olur. 

Sözün özü telefonunuzu kazara açık unutursanız telaşlanmanıza gerek yok, ama siz yine de kapatın ki uçaktaki personeller görevlerini sorunsuz bir şekilde yerine getirsinler.
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Kaynak : https://onedio.com/haber/bir-cilginlik-yapip-ucusta-telefonunuzu-acik-birakirsaniz-neler-olur-765177
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