Kustom Widget Pro Key, Sınırlı Bir Süre İçin Ücretsiz!

Telefonunuza yükleyeceğiniz widgetlar sayesinde telefona renk katabilirsiniz. Kustom Widget'ın Pro versiyonu sınırlı bir süre için ücretsiz.

Akıllı telefonlarınızı kendinize göre özelleştirmek için birçok yöntem vardır. Bunların en başında gelen widget’lar, telefonlarınızı istediğiniz gibi düzenlemenizi sağlar. Bu widgetlar için birçok program bulunuyor, ancak sorun bu programlarda başarılı olanların paralı olması. Bu programlara Zooper, Kustom Widget gibi programlar örnek gösterilebilir.

Kustom Widget’ın ücretsiz versiyonu bulunuyor, ancak pro versiyonu olan programlarda olduğu gibi birçok özelliğini kısıtlıyor. Bu haberi zamanında okuyabiliyorsanız, Kustom Widget’ın Pro Key versiyonuna ücretsiz sahip olabileceksiniz demektir. Kustom Industries tarafından geliştirilen program, normalde 6,99 TL’lik bir ücret karşılığında satılıyor, ancak kısa süreliğine ücretsiz olarak yayınlandı.

Telefonunuzdaki görünümleri değiştirmenizi sağlayan Kustom Widget’ın içerisinde bulunan sağlam araçlar sayesinde, Unity gibi Widget paketlerini aramaya başlayabilirsiniz. Herhangi bir Root işlemi gerektirmeden telefonunuza muhteşem özellikler ekleyebileceğiniz Kustom Widget Pro Key sayesinde, telefonunuzu daha çok seveceksiniz.

Uygulamayı aşağıdan indirebilirsiniz. Unutmayın, elinizi çabuk tutmakta fayda var. Eğer telefonunuza uygulamayı indirmeyi düşünmüyorsanız da, daha sonra kullanma ihtimaliniz için uygulamayı indirip iptal edebilirsiniz. Bu sayede daha sonra uygulamayı kullanmak istediğinizde herhangi bir ücret ödemenize gerek kalmaz.

Güncelleme: Uygulama indirdikten sonra sorun yaşayan kullanıcılar için açıklayalım. Uygulamayı indirdikten sonra başka uygulamadan ziyade kendisini yeniden kurma söz konusu. Bunun ardından telefonunuzun widgetlarına gidebilir ve burada yer alan "KWGT" alanından bir boş alan seçip kullanmak istediğiniz alana bırakabilirsiniz. Bu işlemi yaptıktan sonra KWGT programının içerisine girerek bu boş alan için istediğiniz Widget'ı seçebilirsiniz.