Telefonunuza Farklı İşlevler Kazandırabileceğiniz 7 Sağlam Taktik

Telefonunuza standart kullanım şekillerinin dışında farklı işlevler kazandırmak istiyorsanız, bu videoyu mutlaka izlemelisiniz.

Artık hepimiz akıllı telefon kullanıyoruz, fakat bu cihazlardan beklentilerimiz de sınırlı. Yani konuşmak, video izlemek, oyun oynamak gibi rutin işlemler dışında yaptığımız -ya da yapabildiğimiz- ekstra bir şey pek yok. YouTube kanalı Wearex ise hemen herkesin evinde bulunan malzemelerin kullanılmasıyla telefonların çok daha havalı fonksiyonlara sahip olunabileceğini kanıtlayan bir video yayınladı. Örneğin elinizde eldiven varken telefonunuzun ekranının kullanılamadığını bilirsiniz. Fakat işaret parmağınızı -ya da hangi parmağınızı kullanıyorsanız- alüminyum folyo ile sardığınızda, o parmağınızla ekranı gayet rahat kullanabilirsiniz. Ya da telefonunuzun flaşını bir pipet yardımıyla çok daha efektif kullanabilmek gibi.

Bunun gibi birbirinden değişik 7 taktikten bahseden Wearex’in yayınladığı videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz.