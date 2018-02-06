Telefonunuzda bir sorun olduğunu mu düşünüyorsunuz? TestM uygulaması telefonunuzu tarayarak bu sorunların hangi noktalarda bulunduğunu gösterecek.

Kabul etmemiz gerekiyor ki akıllı telefonlarımız, günlük hayatımızın merkezinde yer alıyorlar. Hemen hemen her şeyi akıllı telefonlar üzerinden yapıyor veya koordine ediyoruz. İletişim, müzik, fotoğrafçılık, navigasyon gibi pek çok alanda kullandığımız telefonlar, bazen biz fark etmeden bozulabiliyor. Örneğin sensörlerinden biri arızalanıyor ya da ekranın dokunmatiğinde bir sorun çıkıyor. Karşınıza hiç beklemediğiniz bir anda sorun çıkmasındansa kendiniz telefonu kontrol ederek ne gibi sorunlarının olduğunu bulabilir, sonrasında çözüme kavuşturabilirsiniz.

Zamanla genel aşınma ve yıpranmaya uğrayan telefonlar, mikrofon, hoparlör veya sensör gibi donanımlarda da sorun yaşayabiliyor. TestM isimli uygulama sayesinde telefonun nerelerinin çalıştığını, nerelerinin sorunlu olduğunu görebiliyorsunuz. Bu sayede uygulama üzerinden bir rapor oluşturarak, telefonun hasarlı kısmını düzeltmesi için bir teknik servise danışabilirsiniz.

Hem Android hem de iOS platformunda bulunan TestM’le telefonunuzun donanım özelliklerini görebilir, hızlı veya tam test başlatabilir, isterseniz özel olarak istediğiniz donanımları test edebilirsiniz. Tamamen Türkçe dil desteği sunan uygulama, 5 dakikadan kısa süre içerisinde telefonun ne durumda olduğunu size gösterecektir.

TestM Nasıl Çalışır?

Uygulamayı ilk kez açtığınızda, farklı adımların olduğu bir anasayfa görünecek. Burada iki analiz seçeneği var; bunlardan birisi hızlı tarama, diğeri ise tam tarama. Hızlı tarama seçeneği eşzamanlı olarak birkaç test çalıştırıyor. Tam tarama ise telefonunuzda bulunan her donanımı teker teker test ediyor. 3.5 mm jak bağlantısı ve şarj yuvasının sorunlu olup olmadığını anlamak için bu çevre birimlerinin el altında olması gerekiyor. Bunlar da yanınızda olduğunda tam taramayı çalıştırarak tüm donanımları teker teker kontrol edebilirsiniz.

Test Tamamlanınca Ne Olacak?

Test tamamlandıktan sonra telefon hakkında daha çok bilgi sahibi olabilirsiniz. Eğer cihazı teknik servise götürmeniz gerekiyorsa tam taramanın raporunu çıkarabilir, bu raporu WhatsApp, Gmail gibi iletişim platformları ile istediğiniz kişiye gönderebilirsiniz. Uygulama üzerinden aynı zamanda batarya bilgileri; şarj seviyesi, voltaj, toplam amper gibi durumlara bakabilir, telefonun model, IMEI, Android sürümü, ekran boyutu, RAM miktarı, CPU hızı, kamera, dahili bellek gibi özelliklerini de öğrenebilirsiniz.

TestM’i kullandım ve deneyimlerime göre, bu amaçla piyasaya sürülen uygulamalar arasında çok sağlam bir alternatif oluşturuyor. Mikrofon, kamera, hareket sensörleri gibi tüm donanımları test ettiren ve doğrulamayı da normal olarak size yaptıran uygulama, kendi kendinin eksperi olmak isteyenler için ücretsiz olarak sunuluyor.