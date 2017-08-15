Telefonunuzdaki Gizli Radyoyu Açığa Çıkaran Uygulama

NextRadio uygulaması sayesinde telefonunuzda inaktif durumda olan FM radyoları aktif ederek kullanabilirsiniz.

Ülkemizde bulunan TRT bandrol vergisinden dolayı Android cihaz üreticileri, akıllı telefonların ve tabletlerin FM radyolarını inaktif duruma getirerek satışa çıkarıyorlar. Ancak geçtiğimiz yıl bu yasanın kapsamı genişletilerek internete bağlanan cihazlardan da TRT bandrol vergisi alınmaya başlandı. Buna karşın akıllı telefon üreticileri FM radyoları aktif hale getirmediler.

Günümüzde her ne kadar Spotify, Apple Müzik gibi müzik platformları olsa da FM radyo bazıları için oldukça önemlidir ve cihazlarında mutlaka olmasını isterler. NextRadio uygulaması sayesinde cihazınızda inaktif durumda bulunan FM radyoları aktif ederek kullanabilirsiniz.

Yapmanız gereken tek şey uygulamayı yükledikten sonra Ayarlar'a girip arayüz ayarlarından 'Yalnızca İstasyon Arama Mod'u seçmek. Eğer cihazınızda bir FM radyo çipi varsa, ister kulaklıkla ister telefon hoparlörü ile müzik dinlemeye başlayabilirsiniz. Uygulamanın desteklediği cihazların listesine buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Uygulamayı iOS cihazınıza indirmek için buraya, Android cihazınıza indirmek için buraya tıklayabilirsiniz.