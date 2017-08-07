Telefonunuzu 'Ateşle' Şarj Eden Cihaz: BioLite Kamp Ocağı

Eğer iyi bir kampçıysanız ve ateş yakmak sizin için sorunsa BioLite kamp ocağı sizi kesinlikle mutlu edecektir.

Yazın en önemli aktivitelerinden biri de kampa gitmektir. Doğa ile iç içe olmak ne kadar güzel bir şey olsa da kamp ateşi yakmak, eğer tecrübeli bir kampçı değilseniz hem zordur hem de yangın riski taşır.

BioLite Kamp Ocağı, çakmak yakar gibi kamp ateşi yakmanıza olanak sağlıyor. Tek yapmanız gereken birkaç çalı çırpıyı içine atmak ve düğmesine basmak. Kamp ateşiniz hazır!

Cihazın gücü kesinlikle hafife alınıcak kadar az değil, örneğin beş dakika içinde bir litre suyu kaynatabilir. Ayrıca USB girişi sayesinde ateşin gücü ile telefonunuzu şarj edebilirsiniz.

Yalnızca 2 kilo ağırlığında olan ürün, bir litrelik bir pet şişeden biraz büyük. Bu sayede kamp çantanızda yer kaplamıyor ve ağırlığı ile de sizi yormuyor.

Her doğa severin kamp çantasında bulundurmak isteyebileceği ürüne buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.