Google Play'de Android telefonlar için çıkarılmış yüzlerce launcher var bildiğiniz gibi. Ancak hiçbiri burada listeleyeceklerimiz kadar ilginç değil.

Android cihazını uzun süredir kullananlar için launcher yazılımlar büyük bir kaçış noktası olabiliyor. Hem klasik görünümden biraz sıyrılarak değişiklik yapmak için, hem de cihazın performansından bir süre sonra memnun kalmayan kullanıcıların, daha sistem dostu alternatifler aradıkları için. Go Launcher, Hola ve Nova Launcher gibi herkesin bildiği isimler yerine, bugün size telefonunuzu tanıyamamanıza sebep olacak 5 farklı launcher derledik.

1. Aio Launcher

İsmi kendini anlatan oldukça enteresan bir launcher ile başlıyoruz. Bu yazılım, 'tek ihtiyacınız sadece bir ekran' sloganıyla geliyor. Bu launcher elbette herkese hitap etmiyor. Nitekim herhangi bir şekilde farklı menüye girmiyorsunuz. Tek ekran, sıfır logo ve yazı tabanlı bir arayüz. Denemeye değer.

2. Computer Launcher

Yine isminin hakkını veren bir alternatif: Computer Launcher. Baştan sona size Windows arayüzünde olduğunuzu hissettirecek olan bu launcher, ikonlarına kadar bir bilgisayar kullanıyormuş tadı veriyor. Bilgisayar deneyimini mobile taşımak isteyenlere tavsiye ederiz.

3. T-UI

Listemizin bana göre en yaratıcı çalışmasıyla karşı karşıyayız. 80'leri ve 90'ları hastalık derecesinde özleyenlerdenseniz, bu launcher tam da size göre. Tüm launcher sadece kodlarla kontrol edilebiliyor ve gerekli kodları girmeden herhangi bir sonuç elde edemiyorsunuz.

• uninstall [app]

• sms [contact] [text]

• call [contact]

Telefonunuzu bu tip kodları klavyeyle girerek kontrol etmek isterseniz, bu launcher tam da size göre. Uzun vadede kullanılacak bir yazılım değil belki ama sizlere keyif vereceği kesin.

4. Lens Launcher

Yaratıcılık konusunda, en az T-UI kadar dikkat çeken Lens Launcher, çalıştığı anda bütün ana ekranı minnacık ikonlarla dolduruyor. Açmak istediğiniz yazılımı parmağınızla zoom yaparak buluyor, elinizi çektiğinizde de açıyorsunuz. Telefonu programdan geçilmeyen kullanıcılar için oldukça yararlı olabilir.

5. Gravity Launcher

Gravity Launcher, adı üstünde; cep telefonunuzu yer çekimi ile tanıştırıyor. İşin aslı herhangi bir işlevselliği veya sizlere yardımcı olacak bir özelliği bulunmuyor. Yine de ana ekranınızdaki ikonların birbirine girmesi ve yer çekimine yenik düşerek yere kapaklanması oldukça eğlenceli.

Sizler için derlediğimiz launcher bunlardı. Yorumlarda denediklerinizi tavsiye edip etmediğinizi, deneyimlerinizi ve listede yer almayan bildiğiniz ilginç bir launcher varsa bizlerle paylaşın lütfen.