Burun kaşımanın iletişim açısından farklı manaları vardır. Ancak bu jestleri müzik çalarınızı kontrol etmek için kullanmak aklınızdan geçmiş miydi? Sorun değil, birileri çoktan yaptı bile.

Burnunuzu ovduğunuz anlarda karşınızdaki insanlar üzerinde farklı izlenimler yaratırsınız. Ancak çoğu zaman bu jestleri bilinçli olarak gerçekleştirmiyoruz. İnsanların sabit bir şekilde uyguladığı garip bir dizi davranış olarak algılanabilir ama çözümü yok. Kaşınan yeri kaşımak doğal bir reflekstir.

Burnunuzu “bilinçli bir şekilde” ovarak ya da kaşıyarak akıllı telefonunuzu ya da bilgisayarınızı kontrol edebildiğiniz ilginç bir konsept gözlükle karşınızdayız: Itchy Nose.

Üstelik bu cihaz, Güney Kore’deki Kaist Üniversitesi, Japonya’daki Keio Üniversitesi, İskoçya’daki Andres Üniversitesi ve ABD’deki Georgia Üniversitesi’nde görevli araştırmacılar tarafından tasarlandı. Muhtemelen hepsi son derece işsiz ve hiçbiri nezle olmuyor diye düşünebilirsiniz. Ancak bu çalışmalar, giyebilir bilgisayarların kontrol edilmesini kolaylaştıracak projeler sayesinde meydana geliyor.

Göz ile kontrol ettiğimiz üretimi son derece güç olan bilgisayarlara gerçek manada alternatif olabilecek bu gözlük, burnunuzu basit bir şekilde kaşıyarak yapabildiğiniz her hareketle farklı komutlar gerçekleştiriyor:

Önemli bir konuşma ortasında çalan telefonunuzu ona hiç bir müdahalede bulunmadan kapatmak, bir toplantı esnasında gelen maillerinizi hızlıca ve bilgisayarınıza dokunmadan okumak gibi temel işlevleri var. Bu liste, kullanım alanlarına göre elbette uzayıp gider.

Araştırmacılardan Hui-Shyong Yeo “Burun jestlerimiz çok belirgindir ve hemen hemen hiç hata olmadan gerçekleştiririz. Dolayısı ile tutarlı bir sistem yapabilmek için burun en ideal kontrol merkezlerinden birisi olabilir.” açıklamasında bulundu.

Sistemin verimli bir şekilde çalışması ve tüketicilere yönelik seri üretim aşamasına gidilmesi için aşılması gereken birkaç temel sorun var. Diğer yandan, giyilebilir bilgisayarları kontrol edebileceğimiz cihazlar arasında maliyet açısından en ucuz örneklerden birisi bu gözlükler.

Gelecekte, bununuzla ya da çeşitli jest ve mimiklerinizle yöneteceğimiz bir dünya içerisinde yaşayacağız. Akıllı telefon ve bilgisayarlarımız bugünkü formlarını terk edip giysilerimiz haline gelecekler ve onları kontrol etmek için böyle pratik çözümlere ihtiyacımız var. Günümüzde ne kadar garip gözükse de kurduğumuz iletişim şekilleri ve yaşayız tarzlarımız köklü bir şekilde değişmeye devam edecek.