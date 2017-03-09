Telefondan Telefona Veri Aktarımı Nasıl Yapılır?

Telefondan telefona veri aktarma programı Wondershare MobileTrans'ı inceledik. Verilerinizi kaybetmeden kısa sürede yeni telefonunuza aktarabilirsiniz.

Yeni bir telefon aldığınızda en büyük sorunlardan birisi, dosyaların transfer edilme işlemi olabiliyor. Transfer işlemini yaparken çok dikkatli olmalısınız. Eğer veri kaybetmeden dosyalarınızı bir telefondan diğerine taşımak istiyorsanız, yardımcı programları kullanmanız daha mantıklı olacaktır. Google hesapları sayesinde telefon rehberi gibi birçok önemli veriyi yedekleyip yeni telefonunuza aktarabiliyorsunuz. Ancak telefon değişikliğini Android’den iOS’a doğru veya iOS’tan Android’e doğru yapıyorsanız, yedek alma işlemi sinir bozucu bir hal alabiliyor.

Bugün sizlere verileri aktarmak için kullanabileceğiniz yardımcı program "Wondershare MobileTrans" hakkında bilgi vereceğim.

Öncelikle Wondershare MobileTrans uygulamasını indirmek için buraya tıklayabilirsiniz.

Wondershare MobileTrans, kendi içerisinde desteklediği birçok işletim sistemi sürümü arasında geçiş yapmanızı sağlayacak yardımcı bir veri aktarma programıdır. Wondershare MobileTrans, Windows ve Mac PC sistemlerinde çalışıyor. Bu sistemlere telefonlarınızı bağlayarak veri aktarımı yapabiliyorsunuz.

Öncelikle Wondershare MobileTrans’ı çalıştırdığınızda size 4 seçenek sunuyor. Bunlar;

Telefondan Telefona Aktarma

Yedekten Geri Yükleme

Telefonunuzu Yedekleyin

Eski telefonunuzu silin

Bu tarz şeylerle uğraştıysanız yukarıda seçeneklerin çoğunu duyduğunuzu düşünüyorum.

Yedekten Geri Yükleme

Yedekten Geri Yükleme'de, daha önceden yedeklediğiniz telefonunuzu geri yüklemenizi sağlayabilirsiniz. Örneğin, telefon çok yavaşladı ve telefona format atmak istiyorsunuz. Bunu yapmak yerine telefonunuzun hızlı çalıştığı zamanlarında aldığınız bir yedeği geri yükleyebilirsiniz.

Telefonunuzu Yedekleyin

Yukarıda bahsettiğim gibi telefonunuzun performansından memnun olduğunuz bir dönemde telefonunuzu yedekleyebilir ve bu yedeği ileride kullanabilirsiniz.

Eski Telefonunuzu Silin

Daha önce kullandığınız ve işinize yaramayan telefon yedeklerini silebilirsiniz. Bu, sistemde boşuna yer kaplamamasını sağlar.

Telefondan Telefona Aktarma

Diğer konulardan kısaca bahsettik ve sonunda asıl konumuza geldik. “Telefondan Telefona Aktarma” yaparken dikkat edilmesi gereken bir nokta var. Öncelikle, hedef ile kaynak telefonu karıştırmamanızı şiddetle öneriyorum. Bunları karıştırırsanız, yedeğini almak istediğiniz telefonun verilerini kaybedebilirsiniz. Kaynak telefon yedeklerinizin bulunduğu eski telefon, hedef telefon ise yedeklerin gideceği yeni telefon olacak.

Bu işleme başladığınızda iki telefonu da bilgisayara USB kablo aracılığı ile bağlamalısınız. İşlem başladığında ilk olarak kaynak telefona, MobileGoConnector isimli uygulamayı yükleyecek. Bu uygulama, transferin yapılabilmesi için şart olan bir uygulama. İşlem bittikten sonra isteğe göre bu uygulamayı kaldırabilirsiniz. Kaynak telefondan sonra aynı işlemi hedef telefona da yapmanız gerekiyor. Aynı uygulamayı hedef telefona da yükledikten sonra, yüklemek istediğiniz içerikleri seçebilir ve Transfer Başlatma düğmesine tıklayabilirsiniz. Kısa süre içerisinde seçtiğiniz veriler hedef telefona aktarılacaktır.

Umarım yararlı bir yazı olmuştur. Yeni telefon aldığınızda verilerinizi kaybetmeden hızlı bir şekilde yeni telefonunuza kişisel verilerinizi getirebilirsiniz.