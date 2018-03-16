Telefonunuzu Her Alanda En Çok Sömüren Uygulamalar

Akıllı telefonlarda kullandığımız bazı uygulamalar, telefonun kaynaklarını ciddi anlamda sömürebiliyor. Telefonun performansını ve depolama alanını en çok sömüren uygulamaları derledik.

Avast tarafından yayınlanan '2017 Android Uygulama Performansı Raporu', akıllı telefonlarda kaynakları en çok sömüren uygulamaları ortaya çıkardı. Telefonunuzun performansını, depolama alanını veya mobil internetinizi en çok tüketen uygulamaları merak ediyorsanız, listemize göz atmanızda fayda var. Arka planda çalışan ve çalışmayan olarak iki farklı kategoride incelediğimiz raporun detayları şu şekilde:

En Çok İşlemci Gücü Harcayan Uygulamalar (Otomatik Olarak - Arka Planda)

Listenin tamamında, Samsung ve Google tarafından geliştirilen uygulamaları görüyoruz. Performans, depolama, mobil veri ve pil ömrüne en çok etki eden bu uygulamaların en başında ise Samsung AllShare yer alıyor. Telefonun kaynaklarını ciddi anlamda sömüren Samsung AllShare'i, yine Samsung'un bir uygulaması olan ChatON sesli ve görüntülü konuşma uygulaması takip ediyor.

En Çok İşlemci Gücü Harcayan Uygulamalar (Kullanıcılar Tarafından Başlatılan)

Kullanıcıların kendi isteğiyle çalıştırdığı uygulamalara geldiğimizde ise, ilk sırada yine Samsung'un bir uygulamasını görüyoruz. WatchON adlı uygulamayı, Google Docs ve yine Samsung'un bir uygulaması olan 'Beaming Service' takip ediyor. 7. sırada yer alan Clean Master'a da özellikle dikkat çekmek istiyoruz. Telefonunuzu hızlandırmak amacıyla yüklediğiniz bazı uygulamalar, ters bir etki yaratabilir.

En Çok Depolama Alanı Kullanan Uygulamalar (Otomatik Olarak - Arka Planda)

Avast'ın raporuna göre Facebook, telefonunuzun hafızasını en çok sömüren uygulamaların başında yer alıyor. Spotify ve Instagram'ın takip ettiği bu listede, Amazon ve Google tarafından geliştirilen uygulamalar da yer alıyor.

En Çok Depolama Alanı Kullanan Uygulamalar (Kullanıcılar Tarafından Başlatılan)

Line, Snapchat ve Amazon'un ilk üç sıraya yerleştiği listede, 5. sıradaki Clean Master yine dikkatlerden kaçmıyor. Telefondaki gereksiz dosyaları temizleyerek yer açtığını iddia eden bu programın vadettiğinin tam aksine, gereğinden fazla yer kapladığını biliyor muydunuz?

En Çok Mobil Veri Kullanan Uygulamalar (Otomatik Olarak - Arka Planda)

Aşırı derecede mobil veri kullanımı, bir uygulamanın yapmasını istediğimiz en son şeydir. Üstelik uygulamalar bunu arka planda yaptığında, işler çok daha kötüleşiyor. Google TalkBack adlı uygulama, Avast'ın raporunda en çok mobil veri harcayan uygulama olarak birinci sıraya yerleşti. Google TalkBack'i, Facebook ve Instagram takip ediyor.

En Çok Mobil Veri Kullanan Uygulamalar (Kullanıcılar Tarafından Başlatılan)

Listenin başında yer alan Netflix'e çok da yüklenmemek lazım. 4K çözünürlüğüne kadar film ve dizi izleme imkanı sunan platformun bu kadar çok mobil veri tüketmesi gayet normal. Peki listede yer alan Clean Master veya Superbright LED Torch gibi uygulamalara ne demeli? İnternet erişim ihtiyacı olmayan bu uygulamaların bu kadar çok veri tüketmesinin tek bir açıklaması var: reklamlar.

Avast'ın yayınladığı bu raporun en üst sıralarında Samsung ve Google gibi devlerin uygulamalarını görmek üzücü. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Paylaştığımız bu uygulamaları kullanmaya devam etmeyi düşünüyor musunuz?