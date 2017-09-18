Telefonunuzu Ödünç Olarak Vermeden Önce Güvene Alın

Öyle anlar vardır ki, telefonun çalınmasından daha çok rahatsız edebilir insanı. Bir arkadaşımız ya da arama yapmak yapmak isteyen tanımadığımız biri telefonumuzu ödünç olarak istediğinde, kendi ellerimizle tuş kilidi açık olarak teslim ederiz, bin bir türlü özel bilgilerimizi barındıran cihazımızı. İşte o an bir sıkıntı, bir endişe basıverir insanı. Bu can sıkıcı durumdan kurtulmak için sizlere kısa ve özlü yöntemler sunacağız bu yazımızda.

Birileri telefonunuzu ödünç istediğinde (arama yapmak isteyen bir yabancı ya da telefonunuza göz atmak isteyen bir arkadaşınız) özel yazışmalarınızın görülmesini istemediğiniz için ikilemde kalabilirsiniz. Zira o denli veri mevcuttur ki cihazda, gönüllü de olsa başkalarına vermek, bir çeşit mahremiyet gaspı gibi gelebilir insana.

Fakat böyle düşünmek zorunda değilsiniz. Çünkü hem Android, hem de iOS misafir kullanıcıların telefonda yapabileceklerini kısıtlayıcı fonksiyonlara sahiptirler.

O halde tuş kilidimizi açarak, gönüllü şekilde verdiğimiz telefona ne şekilde kısıtlamalar getirebileceğimize bir göz atalım isterseniz.

Android’le başlayalım konuya

Android’in 5.0 Lollipop versiyonu 2014 yılında uygulamaya konulduğunda şebeke işletim sistemine ‘ekran kilidi’ adı verilen bir özellik dahil edilmişti. Bu fonksiyonla kullanıcı belirli bir uygulamayı kullanmakla sınırlandırılıyor (örneğin bir oyun ya da resim galerisi). Birisi sizden telefonunuzu istediğinde eğer ekran kilitli modda ise telefonunuz, diğer uygulamaları açamaz, ya da ayarları değiştiremez.

Bu fonksiyonu devreye sokmak için Ayarlar’a giderek ‘Güvenlik ve konum’a tıklayın ve ‘Ekran Kilidi’ne geçin. Fonksiyonu ‘Aktif’ moduna aldıktan sonra aynı zamanda ekran kilidinin kaldırılması için de ‘PIN’ kilidi işlevinin devrede olduğuna dikkat edin. Daha sonra telefonu vereceğiniz kişinin gezinmesine müsaade edeceğiniz uygulamayı açın ve gezinme çubuğunun sağ üst bölgesinde yer alan ‘kare’ biçimli ‘Göz at’butonuna tıklayın. Son kullanılan uygulamalar en son girdiğiniz uygulama ortada ve ön planda olmak üzere bir sıra halinde görünecektir. Bu uygulamayı ekranın ortasına taşıyın ve ekranın sağ alt köşesindeki bulunan raptiye biçimli ‘sabitleme’ butonuna tıklayın. Başarılar! Sadece bu uygulama kullanılabilir durumda artık. Telefonu tekrar tam kapasiteli şekline döndürmek için ‘Geri’ ve ‘Göz At’ butonlarına aynı zamanda basarak telefonunuzun PIN kodunu girin.

Peki iOS tarafında nasıl dönüyor bu işler?

Apple’ın herhangi bir telefonunda ‘Kılavuzlu Erişim’ özelliğini kullanarak telefonunuzu ödünç almak isteyen kişilere karşı koruyabilirsiniz. Bu mod ile kullanıcı, seçeceğiniz bir uygulamayla sınırlandırılacaktır. Böylece başka bir uygulama açamayacak ya da ayarları değiştiremeyeceklerdir.

‘Kılavuzlu Erişim’ fonksiyonunu aktifleştirmek için ‘Ayarlar’ı açarak Genel>Erişilebilirlik>Kılavuzlu Erişim’e gelin. Sonraki pencerede özelliği açıp kapatabilir, PIN kodu ya da TouchID seçeneklerinden birini ayarlayabilirsiniz. Eğer ‘Kılavuzlu Erişim’ özelliğine kısıtlama getirmek isterseniz, alarm ayarı da yapabilirsiniz. Misafirlerin erişimine kısıtlamak istediğiniz uygulamayı açın ‘Home’ tuşuna üç kez basın. ‘Kılavuzlu Erişim’ menüsü belirecektir. Bu menüde ekranın belirli bölgelerini devre dışı bırakabilirsiniz (örneğin menü butonu). Aynı zamanda ‘Seçenekler’e tıklayarak süre sınırı koyabilir, istediğiniz fonksiyonları devre dışı bırakabilirsiniz (Örneğin Kapa/Aç butonu ve dokunmatik giriş). Telefonu arkadaşınıza vermeden önce ‘Başlangıç’a tıklayarak ‘Kılavuzlu Erişim’ moduna geçebilir, daha önceden ayarladığınız programlarla kısıtlanmış fonksiyonu devreye sokabilirsiniz. Home tuşuna tekrar üç kez basıp, PIN kodunu girdiğinizde (ya da parmak izinizi tanıttığınızda) ‘Kılavuzlu Erişim’ devre dışı kalacaktır.