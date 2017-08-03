Karşınızda Sesle Kontrol Edilebilen 'Akıllı' Tuzluk Smalt!

Akıllı teknoloji hayatımızın her yerini sarmışken en geliştirilen akıllı ürün ise bir tuzluk oldu. Mobil uygulaması sayesinde artık tuzu fazla kaçmış derdiniz olmadan yemeklerinize tuz dökebileceksiniz.

Eğer gerekli tuz miktarını bir türlü ayarlayamıyorsanız artık rahatlayabilirsiniz; sadece ne kadar tuz istediğinizi Smalt'a söylemeniz yeterli olacak. Sanırım elimize geçen her şeyi akıllı yapmak için uğraşıyoruz, hiçbir anlamı ve gereği olmasa bile...

Smalt ismindeki bu tuzluk, bluetooth hoperlörü sayesinde müzik çalabiliyor, led ışıklarıyla güzel bir ortamda bulunmanızı sağlıyor ve belki de en önemli özelliği olan mobil uygulama ile kontrol edilebilirliği sayesinde yemeğinize, seçtiğiniz miktar kadar tuzu atmanıza yardımcı oluyor. Smalt, ayrıca sesle kontrol özelliğine de sahip olan bir ürün. Indiegogo'da bağış toplayan projeye şu ana kadar 51 kişi destek verdi bile. Asıl fiyatı 199$ olan ürüne erken siparişle 99$ fiyatla ulaşabilirsiniz.

Smalt'ı akıllı telefonunuza bağladınızda telefonunuzu sallayarak tuz dökebilirsiniz. 'Tuzluk', şarj edilebilen pilleri sayesinde 4 saatlik bir kullanım sunuyor. Geliştiriciler, her türlü aksaklığı düşünmüş olacaklar ki akıllı tuzluğumuz, mobil uygulamasından bağımsız olarak da tuz dökebiliyor. Ancak led ışıklarını yakmak gibi özellikler için mobil uygulama gerekli. Tuzluğumuzun üzerinde bir adet de LCD ekran bulunuyor. Ancak çok küçük bir eksikliği var, 'akıllı tuzluk' tuz öğütmüyor.