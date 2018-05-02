Samsung Smart Switch ile Güncelleme Nasıl Yapılır?

Samsung'un Smart Switch uygulaması, verilerinizi yedekleme ve geri yükleme gibi bir özelliğe sahip olsa da çok az bilinen bir özelliğe daha sahiptir. Smart Switch ile telefonunuzu OTA'dan daha hızlı güncelleyebilirsiniz.

Bazen operatörünüzden kaynaklanan sorunlar, bazen de telefon yazılımınızda yer alan bir hata yüzünden telefon üreticiniz, cihazınız için yazılım güncellemesi yayınlamış olmasına rağmen akıllı telefonunuz otomatik olarak güncellenemeyebilir.

Temel olarak akıllı telefonunuzu değiştirirken verilerinizi yedeklemenize ve geri yüklemenize yarayan Samsung’un masaüstü uygulaması Smart Switch, otomatik olarak gerçekleşmeyen güncellemeleri manuel olarak indirmenize ve cihazınıza yüklemenize yardımcı olur.

Smart Switch ile Yazılım Güncellemeleri Nasıl Yüklenir?

Öncelikle Smart Switch web sitesini ziyaret ederek kullandığınız bilgisayar için Smart Switch masaüstü uygulamasını indirin.

web sitesini ziyaret ederek kullandığınız bilgisayar için Smart Switch masaüstü uygulamasını indirin. Ardından Samsung akıllı telefonunuzu USB kablo ile bilgisayarınıza bağlayın.

Telefonunuzu daha önce bilgisayarınıza takmadıysanız cihazınız erişim için izin isteyecektir. Açılır penceredeki ‘İzin ver’ butonuna dokunun.

Smart Switch telefonunuzu tanımadıysa ‘Daha Fazla’ya tıklayın ve Cihaz sürücüsünü yeniden kur seçeneğine tıklayın. Ardından Smart Switch’i yeniden başlatın.

Birkaç dakika sonra Smart Switch telefonunuzu tanıyacaktır. Ana ekranda yedekleme ve geri yükleme seçenekleri göreceksiniz fakat güncelleme için bu işlemleri gerçekleştirmeniz gerekmiyor.

Bağlantı gerçekleştiğinde Smart Switch güncelleme kontrolünü otomatik olarak yapacaktır. Eğer bir yazılım güncellemesi söz konusu ise ekranda bir açılır pencere bildirimi oluşacak.

Güncelle seçeneğine tıkladığınızda uygulama yazılımı önce bilgisayara indirecek, daha sonra da telefona yükleyecektir. Telefonunuz bu süreçte yeniden başlatılacak ve işlem 10 dakika kadar sürecek.

Eğer Smart Switch’in Samsung herhangi bir güncelleme yayınladığında telefona yüklemek üzere otomatik olarak indirmesini isterseniz, ‘Daha Fazla’ya tıkladıktan sonra ‘Tercihler’e tıklayabilir, Yazılım Güncellemesi sekmesinden ‘En Son İndirme Öncesi Yazılım’ seçeneğini işaretleyebilirsiniz.

Eğer bu seçeneği işaretlerseniz Smart Switch, herhangi bir yazılım güncellemesi indirdiyse telefonunuzu USB ile bilgisayara bağladığınızda otomatik olarak güncelleyecektir.

Ne yazık ki Smart Switch, Samsung yazılım güncellemelerinin daha hızlı yayınlanmasını sağlamıyor. Fakat güncellemelerin OTA’dan daha hızlı gerçekleşmesine yardımcı olabilir.