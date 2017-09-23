Bu odunla çalışan kamp ocağı, hem daha az odunla ısı seviyesini daha yüksek tutabilirken, hem de telefonunuzu şarj etmenize olanak sağlıyor.

BioLite isimli enerjiyi her yere götürme misyonuyla yola çıkmış olan şirket, geliştirdiği CampStove 2 isimli kamp ocağı sayesinde, kampçıların enerjisiz kalmamasını sağlarken bir yandan da duman salan ocaklardan gerçekleşen ölümleri azaltmayı planlıyor. Daha önce yine tanıttığımız CampStove'un ilk jenerasyonuna göre %50 daha fazla enerji kapasitesi ve daha yüksek ısı üretme kapasitesi var. Ayrıca da ızgara teli gibi ek ürünlerle kamp deneyiminizi ikiye katlıyor.

CampStove 2, kamp sırasında odunla çalışan bir ocak ve ısı kaynağı işlevini gören bir kamp ocağı. Ancak normal bir kamp ocağından iki farkı var. Birisi normal kamp ocaklarına gereken odunun yarısı kadarıyla aynı ısıyı sağlayabilmesi. Diğeri ise bu ısıdan elektrik üretebilmesi. Bu ısıyla ürettiği elektriği ise 2600 mAh'lık kendi bataryasına doldurarak hem ateşi yönetmenizi sağlayan fanlara güç veriyor, hem de bir şarj istasyonu görevi görüyor.

CampStove 2, BioLite'ın misyonu sayesinde tüm dünyaya gönderim yapılan bir ürün. Ancak 129 Dolar'lık bir fiyatıyla da fiyat performans bakımından fena bir ürün gibi gözükmüyor. Eğer düzenli kampa çıkmak isteyen, ancak enerji sorunu yaşayacağınızdan dolayı şüphe duyuyorsanız bu ürünü buradaki bağlantı üzerinden satın alabilirsiniz. Siz ne düşünüyorsunuz? CampStove 2 kamp yapmayı sevenlerin enerji ihtiyacına çare olur mu?