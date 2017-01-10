Hali hazırda kullandığınız telefondan memnun musunuz? Bu durum bir süre sonra bilinçaltınız tarafından değişebilir.

Çamaşır makinesinde unutulanlar, tuvalete düşenler, suya düşenler, masadan sebest dalışa geçip ekran üstü yapışanlar... Dikkatsiz olduğumuz anların acısı, genelde telefonlarımızdan çıkmakta ve maalesef ki ciddi paralar verdiğimiz bu cihazlar, bahsettiğimiz durumlardan sağlam çıkma konusunda pek başarılı değiller.

Gerçi biz buna 'dikkatsizlik' dedik ancak; ya aslında telefonlarımızı bilerek daha az umursuyor ve kaçınılmaz sonlarını biz hazırlıyorsak? Ya bilinçaltımızın bir köşesinde telefonu kırma, bozma hazzı varsa?

'American Marketing Association' bünyesindeki Kolombiya İşletme Okulu tarafından yürütülen ve elde edilen sonuçları açıklanan bir araştırmaya göre, yeni çıkan ve eski model cihazlara göre daha şık olan telefonları almak için bilinçaltımız, hali hazırda kullandığımız ve eskimiş diyebileceğimiz cihazları kırmamız için bizi teşvik ediyor.

'Upgrade Effect (Yükseltme Etkisi)' adı verilen bu duruma göre, her ne kadar kullandığımız cihazlardan memnun olsak da bilinçaltımız, yeni versiyon bir cihaza sahip olmak için telefonumuzu giderek daha az önemsememize, güvenliğine daha az dikkat etmemize, hatta -farkında olmasak da- kasten zarar verme isteği barındırmamıza neden oluyor.

Araştırma kapsamında 602 kişi üzerinde çevrimiçi olarak yapılan ankette elde edilen sonuca göre, kullanıcıların çoğunda yeni cihazlara karşı duydukları haz sebebi ile söz konusu 'yükseltme etkisi' gözlemlenmiş. Bu etkide cihazların reklamlarının da etkisi oldukça ön planda (aşağıdaki reklam tam da bu durumu göstermiş mesela).

Araştırmanın başındaki üç isimden Profesör Silvia Bellezza, konu ile ilgili şu açıklamaları yapmış:

''Ortada herhangi bir sebep olmadan telefonumuzu yeni bir model ile değiştirdiğimizde, içten içe de olsa küçük bir suçluluk duygusu hissediyoruz. Fakat kullandığımız cihaz bir şekilde hasar görmüşse ya da artık eskisi kadar stabil değilse, o zaman içimizde telefonu değiştirme adına tatmin edici bir gerekçe oluşuyor. Bunun etkisinde bir bilinçaltına sahip olduğumuzda da cihazlarımıza karşı olan tutumumuz giderek dikkatsiz bir hal alıyor. Farkında olmuyoruz ancak, yeni bir cihaz almak için kullandığımız cihazların başına bir şeyler germesini arzuluyoruz.''

Tabi teknoloji firmaları da bu konuda bize dolaylı olarak yardımcı oluyor. Yani biz cihazımızın eskidiğini düşünüp daha dikkatsiz davranıyoruz fakat, cihazın eskidiğini düşünmemize sebep olan ögeler de aslında teknoloji firmalarından gelmekte.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?