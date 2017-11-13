Yalnızca Güneşi Kullanarak Telefonunuzu Şarj Edin

Işığın olduğu her ortamda telefonunuzu şarj etmek güzel olmaz mıydı? Yeni teknoloji sayesinde böyle bir şey mümkün olabilir.

Araştırmacılar, telefonlarda kullanılan bataryaların boyutunu artırmaya çalışıyorlar. Günümüzde gelişen teknoloji ile doğru orantılı olarak ilerleyemeyen bataryalar, bir türlü istenen kıvama gelemiyor. Drakula Technologies’teki araştırmacılar ise akıllı telefonların şarj sorununu çözmek için bataryanın boyutunu artırmak yerine, bataryaya devamlı güç sağlamaya çalışıyorlar.

Kısa süre önce ülkemizi ziyaret eden Elon Musk dahil girişimcilerin pek çoğu, işlerini güneş enerjisi üzerine kurmaya çalışmaya başladılar. Güneş enerjisi geleceğimiz olduğu için bu teknolojiyi her alanda kullanmamız gerekiyor. İşte araştırmacılar, bu teknolojiyi hayatımızın her alanında kullanabilmek için bir mürekkep püskürtmeli yazıcı kullanılarak herhangi bir renkte basılabilen esnek güneş panelleri geliştirdiler.

Bu paneller, hayatımızın her anında güneşten yararlanabilmemizi sağlıyorlar. Bir mürekkep kıvamında esnekliğe sahip olduğu için her yerde kullanabileceğimiz bu esnek güneş enerjisi panelleri, resmen elimiz ayağımız olmaya başlayan akıllı telefonlarımıza enerji sağlayacak. Telefonunuzun enerjisini kendi üzerindeki panellerden karşıladığını veya üzerinizdeki kıyafet ve pantolonlarda biriken güneş ışığını, cebinizde tuttuğunuz telefonu şarj etmek için kullandığınızı düşünün. Drakula Technologies’in yeni icadı ile bunu yapmak mümkün olacak.

Yanımızda daha fazla elektrik taşımak için büyük “Power Bank” gibi şeyler taşımak yerine, gündüz güneş alan her yerden yavaş yavaş telefonu şarj edebileceğiz. Üstelik bu teknoloji yalnızca güneş enerjisi değil, ışığın olduğu her yerden enerji almaya çalışacak.

Peki, sizce akıllı telefon ve batarya teknolojisinin yakın gelecekte ne gibi değişiklikler göstermesini bekliyorsunuz? Yorumlarınızı bekliyorum.