Telefonun Arka Kapağını Saydam Yapmak Mümkün!

Ünlü Youtuber, Galaxy S8'in arka kapağını tamamiyle saydam yaparak muhteşem bir tasarım başarısına imza attı.

Telefonların arka kapak tasarımları çeşitli renklerle birlikte gelebiliyor. Siyah, beyaz, lacivert veya pembe renkli telefonları kullanıcıların beğenisine sunan firmalar, çeşitlilik yaratmayı seviyorlar. Şimdi tüm bu ürünler arasında, bulunmamasına rağmen bulunsa ne güzel olurdu diyebildiğim bir tasarımdan bahsedeceğim: Telefonların arka kapağının saydam olmasını nasıl karşılardınız?

Telefonun içinde yer alan batarya, kamera ve diğer donanım birimleri olduğu gibi gözükse sizce de çok hoş olmaz mı? Benim gibi elektronik cihazları seven kullanıcılar için muhteşem bir tasarım olacak saydam telefonlar ne yazık ki bulunmuyor. Halbuki çıkarılmış olsa firmalar, boyadan tasarruf bile edebilirler.

JerryRigEverything isimli Youtube kanalı, Galaxy S8 için bunu gerçekleştirdi. YouTuber, kendi Youtube kanalında paylaştığı videoda arka panelin boyasını çıkartarak telefonu arka kapağını saydam yapıyor. Tabii sizin bunu yapabilmeniz için birazcık el hüneriniz olması gerekiyor. Bir miktar boya tineri ile arka kapağın tüm boyasını çıkartan Youtuber, videoda renk çıkarma işlemine başlamadan önce arkadaki kamera çerçevesini ve telefonun parmak izi tarayıcısını sökmenizi istiyor.

Son derece cool görünüşe sahip Galaxy S8’e sahip olmak istiyorsanız, Samsung’un garantisini devre dışı bırakmayı göze almanız gerekiyor. Aynı zamanda bu işlemi yaptıktan sonra telefonun su geçirmez özelliğini devre dışı bırakacağınızı belirteyim.

Youtube kanalının hazırladığı videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz. Ülkemizde bunu yapmaya cesaret eden birisinin olmayacağını düşünüyorum, eğer varsa da buyursun bizlerle paylaşsın. :)