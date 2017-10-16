iPhone X'un Reklam Videosunda Ortaya Çıkan Duvar Kağıtları

iPhone X'un reklam videosunda gördüğümüz ve telefonla birlikte gelmesi beklenen duvar kağıtlarını sizler için listeledik.

iPhone X’un çıkmasına az bir zaman kaldı. Cebine parasını koyarak meraklı gözlerle bekleyen milyonlarca kullanıcı, uzun süredir bu telefonun hayalini kuruyor. Apple’ın “neredeyse çerçevesiz” ekranına sahip ilk telefonu olan iPhone X, 5.8 inçlik OLED ekranı ile duvar kağıtlarını çok daha canlı yapmak için geliyor.

Bir telefonu güzelleştiren parçaların başında gelen duvar kağıtları, telefonun tüm atmosferini değiştirebiliyor. Şimdi kilit ve ana ekranlarınızı canlı bir görünüme sokmak için Apple’ın reklam kampanyasında kullandığı duvar kağıtlarına erişebilirsiniz. Pastel renkleriyle bir nevi “ebru sanatını” andıran bu görseller telefonlarınıza hoş bir görünüm katacak.

Apple, yukarıda gördüğünüz videoyla iPhone X’u duyurmuştu. Karmaşık renklerin yer aldığı görselleri kullanan Apple, telefonun tüm ekranını bu doyuruculukla kullanmaya devam ediyor. Videoda kullanılan görseller aslında WeAreColorful işbirliğinde ortaya çıktı. Oilhack ve Thomas Blanchard tarafından tasarlanan bu görseller, telefonlar için optimize edildikten sonra iPhone X’lar için hazır hale getirildi.

iPhone X’da karşımıza çıkması beklenen görsellere aşağıdan ulaşabilirsiniz. Bu renkler, gününüzün daha olumlu geçmesine yardımcı olacaktır.

Not: Görselin üzerine tıklayarak yüksek çözünürlüklü haline ulaşabilirsiniz.