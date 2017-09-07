Kısa Süreliğine Ücretsiz Olan 8 Android İkon Paketi!

Android için geliştirilen ve normalde ücretli olan 8 ikon paketi kısa süreliğine ücretsiz olarak yayınlandı.

Android’lerinizi özelleştirebilmeniz için dönem dönem yayınlanan ve telefonlara bambaşka bir görünüm kazandıran simge paketleri ile karşınızdayız. Normalde ücretli olan, ancak kısa süreliğine ücretsiz olan 8 simge paketi arasından istediğinizi seçecek ve telefonunuza yeni bir görünüm sağlayabileceksiniz.

Telefonunuza farklı bir görünüm getiren simgelerle birlikte bir de güzel duvar kağıdı seçerseniz, sanki yeni bir telefon kullanıyormuşsunuz gibi olacaktır. Yaz aylarının bitip sonbahara girdiğimiz bu günlerde telefonunuz için yapılacak bu değişikliğin sizleri de güzel etkileyeceğini düşünüyorum.

Her biri birbirinden iddialı 8 simge paketine aşağıdan ulaşabilirsiniz;

MIUI 9

Normal Fiyat: 3,59 TL - Kalan süre: 14 saat

Infinite S8

Normal Fiyat: 2,19 TL - Kalan süre: 4 gün

UX Experience S8

Normal Fiyat: 3,89 TL - Kalan süre: bilinmiyor

Vion

Normal Fiyat: 1,69 TL - Kalan süre: 3 gün

Krix

Normal Fiyat: 1,99 TL - Kalan süre: 14 saat

Mina

Normal Fiyat: 0,99 TL - Kalan süre: 14 saat

Graby

Normal Fiyat: 1,99 TL - Kalan süre: 3 gün