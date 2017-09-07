Kısa Süreliğine Ücretsiz Olan 8 Android İkon Paketi!

Android’lerinizi özelleştirebilmeniz için dönem dönem yayınlanan ve telefonlara bambaşka bir görünüm kazandıran simge paketleri ile karşınızdayız. Normalde ücretli olan, ancak kısa süreliğine ücretsiz olan 8 simge paketi arasından istediğinizi seçecek ve telefonunuza yeni bir görünüm sağlayabileceksiniz.
Telefonunuza farklı bir görünüm getiren simgelerle birlikte bir de güzel duvar kağıdı seçerseniz, sanki yeni bir telefon kullanıyormuşsunuz gibi olacaktır. Yaz aylarının bitip sonbahara girdiğimiz bu günlerde telefonunuz için yapılacak bu değişikliğin sizleri de güzel etkileyeceğini düşünüyorum.
Her biri birbirinden iddialı 8 simge paketine aşağıdan ulaşabilirsiniz;
MIUI 9
Normal Fiyat: 3,59 TL - Kalan süre: 14 saat
Infinite S8
Normal Fiyat: 2,19 TL - Kalan süre: 4 gün
UX Experience S8
Normal Fiyat: 3,89 TL - Kalan süre: bilinmiyor
Vion
Normal Fiyat: 1,69 TL - Kalan süre: 3 gün
Krix
Normal Fiyat: 1,99 TL - Kalan süre: 14 saat
Mina
Normal Fiyat: 0,99 TL - Kalan süre: 14 saat
Graby
Normal Fiyat: 1,99 TL - Kalan süre: 3 gün