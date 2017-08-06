Telefonunuzun Pil Ömrünü İki Katına Çıkaracak 4 Püf Noktası

Her gün daha fazla kullanmaya başladığımız telefonlarımızın pil ömrünü uzatmanın 4 püf noktasını sizler için derledik.

Teknoloji hayatımızın vazgeçilmez bir parçası. Dünyayı, ülkemizi, hatta arkadaşlarımızın neler yaptıklarını telefonlarımız, bilgisayarlarımız ve tabletlerimizden öğreniyoruz. Ancak gelişen teknoloji ve büyüyen ekonomisi ile teknolojik cihazların ömrü de bir hayli azaldı. Webtekno olarak size, telefonlarınızın pil ömrünü uzatmanın 4 püf noktasını veriyoruz.

1- Telefonun şarjı doluyken şarja takılı bırakmayın.

Telefonun şarjı doluyken prize bağlamak gerilimi arttırır ve bu da telefonun pil ömrünün biraz da kısalmasına neden olur. Bu nedenle telefonunuzu gece yatarken şarja bırakmak kısa vadede zaman kazandırsa da uzun vadede pil ömrünü kısaltmaktadır.

2- Şarjınızın %100 dolu olması şart değil.

Telefonun şarjının tamamen dolu olması çok da faydalı değildir. %80-90 kadar olması yeterlidir. Daha fazlası size çok ciddi bir kullanım süresi sunmayacağı gibi pil ömrünü de azaltır.

3- Telefonunuzu her fırsatta şarj edebilirsiniz.

Telefonunuzu prize takılı bırakmaktansa kullandığınız sırada şarja takarak pilinizi doldurabilir, gerektiğinde çıkarabilirsiniz. Böylece şarj kontrolü sizin elinizde olur.

4- Telefonun ısınmasını engelleyin.

Telefonlar ısıya aşırı duyarlıdır. Cihazın yavaşlanmasına sebep olan aşırı ısınma, ayrıca telefon için de zararlıdır. Bu yüzden cihazınızı şarj ettiğiniz sırada kılıf kullanıyorsanız mutlaka çıkarmalısınız. Ayrıca güneşin altında olduğunuz durumlarda da telefonun güneş ışığına maruz kalmamasına dikkat etmelisiniz.