Telefonunuzun SIM Kilitli Olup Olmadığını Nasıl Anlarsınız?

Telefonunuzu yurtdışından, özellikle ABD'den aldıysanız cihazının SIM kilitli olabilir. Peki bu ne anlama geliyor?

Yurtdışındaki bazı operatörler, telefon üreticileriyle anlaşarak kendilerine özel SIM kilitli cihazlar üretilmesini sağlayabiliyor. Kimi zaman kilitsiz versiyondan daha ucuz hale gelen bu telefonlar, başka bir operatörle kullanmak istediğinizde ise buna izin vermiyor. Aldığınız veya alacağınız cihazın SIM kilitli olup olmadığını anlamanın ise birkaç yolu var.

Cihazı nereden aldığınız önemli

ABD'nin önemli operatörlerinden biri olan Verizon, SIM kilitsiz telefon satan operatörlerin başında geliyor. Diğer operatörler ise daha çok kilitli telefonları satma eğiliminde. Yani herhangi bir Verizon mağazasından veya internet sitesinden aldığınız bir telefon, muhtemelen kilitsiz olarak tarafınıza ulaşacaktır. Diğer operatörler, ve hatta Best Buy gibi bazı teknoloji mağazaları ise SIM kilitli telefon satabiliyor.

Eğer telefonunuzu Amazon ve benzeri internet sitelerinden aldıysanız/almayı düşünüyorsanız, SIM kilitsiz olarak belirtilmiş olmasına mutlaka dikkat etmelisiniz. Google, Apple gibi üreticilerden direkt olarak satın aldığınız cihazlarda ise böyle bir sorun yaşama ihtimaliniz yok denebilir. Ancak bir telefonun SIM kilitli olup olmadığını öğrenmenin en doğru yolu, maalesef denemek olacaktır. Satın aldıktan sonra böyle bir durumla karşılaşmak ise oldukça can sıkıcı olabilir.

"imei.info" gibi web sitelerinden telefonunuzun SIM kilitli olup olmadığını sorgulayabilirsiniz. Veya direkt olarak ülkemizden bir operatörün SIM kartını taktığınızda herhangi bir sorunla karşılaşırsanız, kilitli olduğunu anlayabilirsiniz. SIM kartınızı taktığınızda arama gibi temel işlemleri gerçekleştiremiyorsanız muhtemelen cihazınız SIM kilitlidir.

Telefonum kilitli çıktı, şimdi ne yapmalıyım?

Normal şartlarda ABD yasalarına göre, cihazı kilitleyen operatöre herhangi bir borcunuz yoksa sorgusuz sualsiz bu kilidin açılması gerekiyor. Bu yüzden ilgili operatörü arayarak, destek almayı deneyebilirsiniz.