Telefonunuzun Yönü, Ses Dalgalarından Etkilenebilir

Telefonların pusula ve yön bulucu uygulamaları, fitness takip cihazları, doğru frekanslarla saptırılabiliyor. İşte detaylar...

Mobil cihazınızdaki sensörlerin güvenilir olduğuna inanmak ister her kullanıcı. Anacak gerçekte öyle mi? Belki de değil. Bilim insanlarının yakın zamanda yaptığı bir çalışmayla, akıllı telefonların yön algılarının ses dalgalarıyla değiştirilebildiği gün yüzüne çıktı.

Bu işin tekniği, doğru sesleri çalmaktan geçiyor. Tıpkı bir şarap bardağını ses dalgalarıyla parçalamak gibi, yankılanan frekanslarda sesler çalarak telefonun yön algıları saptırılabiliyor. Tam olarak bir sızma denilemez bu yapılana, fakat dış etkenlerin telefonunuzdaki işlevlerin kontrolünü saptırabilecek olması da bir güvenlik problemi.

Testlerde, testi yapan ekip, özenle düzenlenmiş bir müziği Android işletim sistemli bir telefondan çalarak uygulama ile kontrol edilebilen bir oyuncak arabayı sürmeyi başardılar. Ayrıca aşağıdaki videoda da görebileceğiniz üzere Fitbit takip cihazı da seslerle manipüle edilebiliyor. Adım ölçer uygulaması, doğru frekans seslerle yanlış istatistikler gösterebiliyor. Bu durum haliyle adım ölçeri saptırmak için telefonu sallamaktan çok farklı.

Deneyleri yapan ekip, bu açığın dronelara yetkisiz erişim için kullanılabileceğiniz üzerinde duruyor. Ancak uygun adımlarla bu güvenlik açığı kapatılabilir. Söz konusu ekip, durumu Samsung ve Fitbit gibi büyük firmalara iletmişler bile.