Telegram'ın 4.7 Güncellemesi Yepyeni Özellikler İçeriyor

Her ne kadar ülkemizde büyük kitlelerin ilgisini çekmemiş olsa da, özellikle Asya ve Avrupa pazarında fazlasıyla revaçta olan Telegram, yeni özellikleriyle dikkat çekiyor.

Rusya menşeli olan ve uzun vadede Whatsapp'ın tahtına göz dikmiş olan Telegram, kendini geliştirmeye devam ediyor. Son olarak İran'daki protestolara dair şiddet içeren bir kanalı kapatmasıyla konuşulan aplikasyon, 4.7 sürümüyle kullanıcıların beklediği bir takım özelliklerle geldi.

Yapılan değişikliklerden en göze çarpanı, artık tek bir telefonda birden fazla hesap kullanabilecek olmanız. Tek bir aplikasyonla, 3'e kadar farklı telefon ve hesap kurabilecek, bunlar arasında geçiş yapabileceksiniz. Seçili olmasa dahi, ekli diğer hesap için de bildirim almaya devam edeceksiniz. Dilerseniz bu özelliği ayarlara girerek kapatabiliyorsunuz.

Telegram'ın yeni sürümünün bir başka özelliği de "Hızlı Cevap" olarak görünüyor. Konuşma içerisinde gelen bir mesajı sola kaydırarak sadece o mesaja hızlı yanıt verebiliyorsunuz. Telegram 4.7 an itibarı ile Google Play Store'da indirilebilir durumda. Eğer ki halen denemediyseniz, Whatsapp'ın sunduğu bir çok özelliği barındıran ve yenilikler sağlayan bu aplikasyonu denemenizi tavsiye ediyoruz.