Telegram'dan Büyük İddia: Apple Tüm Güncellemeleri Engelledi!

Telegram'ın CEO'su Pavel Durov geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Apple'ın Rusya ile anlaştığını ve uygulamanın güncellemelerini durdurduğunu söyledi.

Rusya merkezli mesajlaşma uygulaması Telegram, geçtiğimiz aylarda açılan bir dava sonucu kendi ülkesinde yasaklanmıştı. Uygulamanın CEO'su Pavel Durov, yeni yaptığı açıklamada, Apple'ın Rusya hükümetinin bu yasak kararından sonra uygulamanın dünya genelinde güncellemelerini durdurduğunu iddia etti.

Telegram Rus devlet güvenlik hizmetlerinin kullanıcı mesajlarına erişmesine izin vermeyi reddettiği için bazı sorunlar yaşamıştı. Bunun üzerine hükümet mesaj servisinin, 16 kişinin öldüğü bombalı saldırının planlanmasında kullanıldığı gerekçesi ile açılan dava sonrası Rusya genelinde yasaklanmıştı.

Şimdi ise CEO Pavel Durov, Apple'ın Rusya ile anlaşma içinde olduğunu söylüyor ve uygulama güncellemelerinin engellendiğini iddia ediyor. Durov'un iddiasına göre Rusya Apple'a uygulamayı AppStore'dan kaldırması gerektiğini söylediğinden beri, uygulamanın güncellemeleri iOS cihazlarda çalışmıyor ve hatalar giderilmiyor.

Rusya'daki kullanıcıların, Telegram kitlesinin yalnızca %7'sini oluşturduğunu da hatırlatan Durlov, buna rağmen Apple'ın Telegram'ın yanında olmadığını ve tüm kullanıcıları mağdur ettiğini de ifade etti. Geliştirme ve güncelleme konusunda yaşanan aksaklıkların sebebinin bu olduğunu söyleyen Durov, kullanıcılardan aksaklıklar için özür diledi ve sabırları için de teşekkür etti.