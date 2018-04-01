Rusya merkezli güvenli mesajlaşma servisi Telegram, Şubat ayında düzenlemeyi planladığı ICO öncesinde bir kriptokrasi satışı için teklif topladı. Şirket 81 katılımcıdan 850 milyon dolar gelir sağladı. Yeni gelen bilgilere göre Telegram bu rakamı iki katına çıkarmak istiyor.

Popüler mesajlaşma uygulaması Telegram, kendi blockchain platformu Telegraph Open Network geliştirilmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Şirket bu bağlamda 81 katılımcıdan 850 milyon dolar gibi bir ICO geliri topladığını ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyon'una bildirmişti. Yeni gelen bilgilere göre, şirket bu rakamla yetinmeyerek Mart ayında yaptığı satışlar sonrasında 1,7 milyar dolar topladı.

Telegram, Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyon'una ulaştırdığı bir dosyada ikinci satışta 94 yatırımcıdan 850 milyon dolar daha eklediğini ve toplam tutarı 1,7 milyar dolara çıkardığını açıkladı. Şirket ayrıca bu iki satışın dışında "bir veya daha fazla teklifin sunulabileceğini" de bildirdi.

Telegram'ın halihazırdaki amacı Etherium benzeri bir kripto para olan TON'u daha fazla geliştirmek ve ilerleyen süreçte piyasaya sunmak. Popüler uygulama bu nedenle daha fazla kaynak oluşturabilmek için ICO'lar düzenlemeye çalışıyor.