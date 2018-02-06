Telegram’ın App Store’dan Kaldırılma Sebebi Belli Oldu

Telegram’ın geçen hafta kısa süreliğine App Store’dan kaldırılmasına sebep olan olayın perde arkasını App Store yöneticisi Phil Schiller açıkladı. Olayın ardından çocuk pornosu içeriği çıktı.

Geçen hafta uygunsuz içerikler bulunduğu gerekçesiyle iOS uygulamaların yer aldığı App Store’dan kaldırılan Telegram, kısa süre sonra yeniden mağazaya yüklenmişti. Bu durum hakkında gerek Apple’den gerekse de Telegram’dan net bir açıklama gelmediği için kaldırılma sebebini merak ediyorduk. Gerçek, sonunda App Store yöneticisi Phil Schiller tarafından açıklandı.

Telegram Üzerinden Çocuk Pornosu

Phil Schiller’ın açıklamasına göre, Telegram’da çocuk pornosu olduğu tespit edildi. Uygulamanın bu sebeple App Store’dan kaldırıldığını belirten Schiller, bu tarz bir içeriğe sahip olan uygulamanın kesinlikle App Store’da bulunamayacağını söyledi. Bu kaldırılmanın ardından anında geliştiriciye haber verildiğini belirten Schiller, Telegram’ın bu içerikleri kaldırıp, bu paylaşımı yapan kişileri uygulamadan uzaklaştırmasının ardından uygulamayı yeniden App Store’da yayınladıklarını açıkladı.

Videolarda yer alan çocukların kimliğine ulaşıp bu durumun kontrol altına alınması için çeşitli kurumlara başvurduklarını belirten Apple, bu konuda çok hızlı kararlar alıp süreci başarıyla idare ettiği için beğeni topladı.

Telegram, WhatsApp veya iMessage gibi uçtan uca şifreleme hizmeti sunan bir uygulama. Çocuk pornosunun bulunduğu içeriklerin, üçüncü parti bir uygulama eklentisi ile sağlandığı düşünülüyor. Şirket, bu güvenlik açığını ve zararlı içeriği kaldırmasının ardından yeniden App Store’daki yerini aldı.

Google, Uygulamayı Kaldırmadı

Apple, hassas olunması gereken konuda bu kadar duyarlı davranırken, aynı hassasiyeti Google yapmadı. Bu süreçte Google Play’de bulunmaya devam eden Telegram, pek çok kişinin Google’a tepki göstermesine sebep oldu. Google’ın YouTube ve diğer platformlarında bu tarz konularda çok geç kaldığını görüyoruz. Şirketin çok fazla kullanıcısı olduğunu bilsek de bu tarz sorunlara daha hızlı çözümler bulmaları gerekiyor.