Telegram CEO'su Pavel Durov dün Fransa'da tutuklanmıştı. Şirketten konuya ilişkin ilk açıklama geldi.

WhatsApp’ın en büyük rakiplerinden olan dünya çapında popüler mesajlaşma platformu Telegram, dün CEO’sunun Fransa’da tutuklanmasıyla gündeme gelmişti. Aynı zamanda kurucusu da olan ünlü girişimci Pavel Durov, Telegram’da denetim eksikliği ile suçlanmıştı. Bunun da platforma suç faaliyetlerinin engellenmeden devam etmesine olanak tanıdığı ifade edilmişti.

Durov’un akıbetinin ne olacağı belirsizliğini korurken Telegram, sessizliğini bozdu. Şirket, CEO’sunun tutuklanmasını ve suçlamaları “saçmalık” olarak nitelendirdi.

“Pavel Durov’un saklayacağı bir şey yok”

Telegram tarafından yapılan açıklamalarda Durov’un tutuklanmasının doğru olmadığı belirtilirken suçlamalar reddedildi. Şirket, milyarder CEO’nun saklayacak hiçbir şeyi olmadığının altını çizdi.

Denetim yöntemleri konusunda ise sektör standartlarıyla uyumlu olduğunu ve sürekli geliştirdiklerini aktardı. Tutuklama kararını absürt bulduklarını da ekledi: “Bir platformun veya sahibinin o platformun kötüye kullanımından sorumlu olduğunu iddia etmek saçmalık.”

Bunlara ek olarak Durov’un sık sık Avrupa’ya seyahat ettiği ve AB’nin daha güvenli çevrim içi ortam sağlamayı amaçlayan Dijital Hizmetler Yasası’na (DSA) uyduğunu da ifade etti. Durumun hemen çözülmesini beklediklerini de son olarak ekledi.

Durov’un gözaltı kararının ne zamana kadar devam edeceği bilinmiyor. Kaynaklara göre 96 saate kadar sürebilir. Önümüzdeki birkaç gün, Telegram’ın ve Durov’un geleceği için çok önemli olacak.