Telegram, Rus Hükümetine Kafa Tutuyor

Kullanıcı güvenliği ve gizliliği üzerine en iyi bilinen popüler mesajlaşma uygulamalarından biri olan Telegram, kullanıcılarının konuşma geçmişlerini Rus hükümetine vermek zorunda kalabilir.

20 Mart’ta Rus Cumhurbaşkanı Vladimir Putin’in isteği üzerine gözler Telegram’a çevrilmiş kullanıcılarının kimlik bilgisi ve konuşma geçmişinin Rus Hükümetince erişime açık olmasını istemiş, bunun karşılığında dava açan Telegram ise bu davayı kaybetmiştir.





Rusya'daki Yüksek Mahkeme Yargıcı Alla Nazarova, Telegram'ın itirazını reddetti, ancak Telgram bu davadan vazgeçmeyecekmiş gibi görünüyor. Telgram, tekrar itiraz davası açacaklarını belirtirken; akıllara, 'eğer Rusya bunu bir uygunsuzluk davası olarak görüyorsa Telegram, potansiyel olarak Rusya tarafından tamamen engellenebilir' ihtimalini getiriyor.

Vladimir Putin, 2016 yılında, hükümete terörizmle mücadele etmenin bir yolu olarak tüm kullanıcı konuşmalarına erişim için mesajlaşma uygulamalarını ve hizmetlerini kapsayan bir dizi yasa imzalamıştı. Telegram ise bu bilgileri 2017'de teslim etmeyerek 14.000 dolar para cezasına çarptırılmıştı.

Sizce Rusya böyle bir konuda taviz verebilir mi ya da Rusya tarafından uygulanan bu yaptırım, toplumun güvenliği için gerekli bir hareket mi?