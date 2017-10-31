Telekinezinin Gerçekle Bir İlgisi Var mıdır?

Düşünce gücüyle nesneleri hareket ettirme ya da biçimlerini değiştirme anlamına gelen telekinezinin gerçekle ilintisini irdeliyor gibi görünen, lakin kapsamlı bir açıklamadan mahsur kalan video, Michigan State Üniversitesi profesörlerinden Breedlove'ın anlatımını içeriyor.

Bu yılbaşında dışarı çıkıp bir şeyler yapmak yerine evde oturup ‘Stranger Things (Pek tuhaf şeyler)’i izlemeye ne dersiniz?

Netflix’in tüyleri diken diken edici, nostaljik 80’li yıllara ait yeni macera sezonunun açılışıyla birlikte sinir bilimcisi S. Marc Breedlove’ da ‘Eleven: Telekinesis’ adlı gizemli karakterin ustaca kullandığı gücün arkasında yatan gerçekliği sorguluyor. Telekinezi, düşünce ile nesnelerin biçimini değiştirme ve hareket ettirme yeteneği olarak bilinir.

Michigan State Üniversitesi Doğal Bilimler Koleji’nde nörobilim profesörü olan Breedlove, sinir sistemi gelişimi konusunda bir uzmandır. Breedlove bu videoda telekinezinin tarihi ve insan beyninin karmaşıklığı üzerine konuşmalar yapıyor.

Telekinezi, genellikle bilim kurgu alanında canlandırılır. Biz de korkusuz bir nöro bilimci ile oturarak, bilim kurgunun ve gerçek bilimin ne olduğu konusunda sohbet ettik. İnanın ya da inanmayın, bilim insanları uzun yıllardır telekinezinin gerçekliği ihtimalini ciddiye almışlardır. Atılan bir zarın dönüşünü etkileyebilen, ya da bu tip işler yapabilecek insanların olup olmadığını görmekti amaçları. ‘Stranger Things (tuhaf şeyler)’le ilgili gerçekten ilginç olan şeylerden biri, savunma bakanlığının 1980’li yıllarda telekinezinin gerçekliğiyle ilgili ciddi ciddi çalışmalar yapmış olması. Gerçekliği ihtimal dışı görünen bu tip düşünceleri incelemek üzere laboratuarlar kurulduğu ise kesinlikle gerçek. Ama işin sonunun hayal kırıklığı olduğunu biliyorsunuz. Telekinezinin gerçek bir olgu olduğuna dair makul bir kanıt elde edememişlerdi. Bugüne değin bildiğimiz kadarıyla insan beyni evrendeki en komplike makinedir. Her biri birbiriyle iletişim halinde olan, insanların yaptıkları tüm muhteşem şeyleri mümkün kılan, yaklaşık 100 milyar sinir hücresi içerir. Araştırmamız özellikle heyecanı anlamaya yönelik. Neden hayvanlar bazen huzursuz bazen rahat olurlar. Hayvanın huzursuz olmasına beyinde neden olan şey nedir? Bilim kurgu alanında telekinezi genellikle öfke ya da korku gibi oldukça güçlü hislerle ilişkilendirilir. Sanırım bu durum, hepimizin duygularımızın hususi olarak güçlü olduğu anlarda yaşadığı, sanki düşüncelerimizle bir arabayı ters yüz edebilecekmişiz gibi hissetmemize neden olan şeyi araştıran bu deneyimizle bağlantılı.