Eğer güneş sistemimizin en büyük gezegenini gözlemlemek istiyorsanız, içinde bulunduğumuz Mayıs ayı boyunca hemen her gece bulutsuz bir gökte Jüpiter'i görebilirsiniz.

Mayıs ayı, gökyüzünde Jüpiter'i gözlemleyebilmek için 2018'in en elverişli ayı olabilir. Özellikle bulutsuz gecelerde, ayın yakınlarına bakarsanız dev gezegeni parlayan bir yıldız şeklinde görebilirsiniz. Diğer yıldızlardan çok daha parlak görünecek olan Jüpiter, eğer teleskopunuz da varsa size şahane bir manzara sunabilir. Aslında gezegenin dünyaya en yakın olacağı tarih 10 Mayıs, ancak diğer gezegenlerin konumları da değerlendirildiğinde en net görülebileceği tarih 7-8 Mayıs olarak açıklanmış.

Aynı zamanda yine basit bir teleskop ya da dürbün yardımı ile büyük kırmızı lekeyi ve Jüpiter’in dört büyük uydusu Io, Europa, Ganymede ve Callisto’yu da görebilmek mümkün olacak. Mayıs ayının sonuna doğru ise dev gaz bulutu, gezegenimizden uzaklaşacak. Gün doğumundan hemen önce ise Mars'ı, Satürn'ü ve Satürn'ün etkileyici halkasını görmek mümkün olacak.

Eğer nereye bakacağınızı tam olarak kestiremezseniz, güneş battıktan sonra güney-doğu yönünde ufuk çizgisinin üzerine bakmanız Jüpiter'i bulmanıza yardımcı olacaktır. Jüpiter'i gökte ufak bir nokta olarak görmek bana yetmez derseniz, 2016 yılında gezegenin yörüngesine ulaşan Juno'nun NASA'ya ulaştırdığı efsane fotoğraflara buraya tıklayarak göz atabilirsiniz.