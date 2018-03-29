Televizyon, İnternetten En Kolay Şekilde Nasıl İzlenir?

İnternet üzerinden canlı yayınla televizyon izliyor musunuz? Bugün sizlere tüm kanalların bir arada yer aldığı bir siteyi tanıtacağız.

Son yıllarda internetin televizyon sektörünün önüne geçtiğini görebiliyoruz. Netflix, Blu TV gibi projelerle iyiden iyiye televizyona olan bağlılığımızı yitirdik. Televizyonlar her ne kadar eski günlerini yaşamıyor olsa da, yayın akışlarında hala izlemeye değer pek çok dizi ve program bulunuyor. Son dönemde televizyonda popüler olan bazı dizi ve programlar var. Örneğin Çukur, Jet Sosyete gibi diziler pek çok kişide yeniden televizyon izleme isteği uyandırıyor. Beyaz Show gibi programlar ise yıllardan beri hala televizyondan kopmama sebebimiz olarak gösterilebilir. Peki, TV kanallarını izlemek için gerçekten bir televizyona ihtiyacımız var mı?

Son yıllarda internetin güçlenmesi ile birlikte ücretli veya ücretsiz televizyon kanallarının pek çoğu internet üzerinden canlı yayınlarını vermeye başladılar. İsteyen kişiler bu yayınlara girerek istedikleri dizi ve programları izleyebiliyorlar, ancak buradaki en büyük sıkıntı bu kanallarda dizi ve filmlerin ne zaman yayınlanacağını bilmiyor oluşumuz. 7 gün 24 saat canlı yayın yapan bu kanallar, haliyle çok geniş bir yayın akışına sahipler. Peki, bu yayın akışlarının hepsini tek bir yerden öğrenebilir miyiz?

Bu duruma bir çözüm bulmak isteyen canlitv.com, onlarca kanalın bulunduğu yayın akışı sayesinde, hangi gün ve hangi saat yayınlanacağını bilmediğiniz programları öğrenmenize olanak tanıyor. Üstelik yayın akışı ile birlikte canlı yayın hizmeti de verdiği için, istediğiniz kanalı canlı olarak takip edebiliyorsunuz. Özel paneli sayesinde Kanal D’de sevdiğiniz diziyi izleyip, reklam başladığında tek tıkla TV 8’de Survivor izlemeye devam etmenize izin veren CanliTV, uzun süre beklediğiniz dizi veya programı canlı canlı izlemenize olanak tanıyor.

Türkiye’nin ulusal kanallarından şehirlere özel yerel kanallara kadar pek çok kanalı yayın akışlarında listeleyen canlitv.com, internet alışkanlığı ile televizyonu birleştirmek istiyor. Sizler de canlitv.com linkine giderek, sayfada yer alan tv kanallarına hızlı ve kaliteli bir şekilde ulaşabilir, izleyeceğiniz programın yayın gün ve saatini öğrenebilirsiniz.