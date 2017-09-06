Pembe rengindeki geleneksel kıyafetleri ve güleç yüzüyle Kuzey Kore’nin her önemli hamlesinde ülkenin devlet televizyonunda beliren Ri Chun Hee, yapılan altıncı nükleer denemeyi de her zamanki gibi sevinçli bir tonla duyurdu.

Kendisine has stiliyle geçtiğimiz pazar günü Kuzey Kore’nin yaptığı hidrojen bombası denemesini ‘başarıyla sonuçlandı’ olarak duyuran ünlü spiker Ri Chun Hee, ülkenin nükleer gücünün tamamlanması yolunda bunun çok büyük bir adım olduğunu söyledi. Peki televizyona her çıktığında Kuzey Kore’nin yine bir numaralar çevirdiğini anlamamıza sebep olan bu kadın kim?

1971 yılında oyunculuk kariyerini sonlandırıp Kore Merkez Televizyonu’nda (KCTV) sunuculuğa başlayan ve geçen zaman içerisinde ülkede bir kahraman gibi görülmeye başlayan Hee, 74 yaşında bir babaanne olmasına rağmen mesleğini sürdürmeye devam ediyor.

Hee’yi diğer tüm sunuculardan özelliği ise Batı’yı her seferinde lanetlerken Kuzey Kore’nin başarılarını överken ki duygulu ve içten okuyuş tarzı. Kanalın eski yöneticilerinden olan Ahn Chan-il, Hee için şunu söylüyor: "Ri, Kuzey Kore'nin keskin tutumunu en iyi yansıtan ses. Ondan başka hiç kimse sesine o kuvveti katamaz."

Ekrana genellikle Kuzey Kore’nin hanbok denilen geleneksel kıyafetleriyle çıkan Hee yalnızca nükleer haberlerde değil, insani konularda da şanına yakışır bir performans sergiliyor. Örneğin Kuzey Kore lideri Kim İl Sung’un 1994 yılında öldüğünü duyururken bir yandan ağlaması hala hatırlanıyor. 2011’de bu sefer oğlu Kim Jong İl’in ölümünü ise yine Hee, bu sefer siyah kıyafetleriyle duyurmuştu.

Ünlü spiker 2012 yılında emekliye ayrılmış olmasına rağmen özel ve büyük duyuruların açıklanması gerektiğinde görevinin başına tekrar çağrılıyor. Yeni lider Kim Jong Un’un gerek parti gerekse de ordu içinde yaptığı kapsamlı ‘temizliğin’ ardından Hee’nin hala ekranlarda olması, kendisi için bir başka başarı olarak görülebilir.

Aşağıda biraz önce bahsettiğimiz, Ri Chun Hee'nin 2011’de ölen Kim Jong İl'in ölümünü duyurduğu habere ait videoyu izleyebilirsiniz.