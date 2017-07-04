UFO görüldüğüne dair haberler, tüm zamanların en meşhur konusu olagelmiştir. Bazıları kişisel tecrübeler olmakla birlikte, bazılarıysa canlı yayın esnasında milyonlarca kişi tarafından görülürler. Canlı yayın esnasında görüntülenen UFO'lardan 10 tanesini bir araya getirdik.

Dağda bayırda UFO gören biri, ürktüğü için ikinci kez bakmadan göz ardı etmeye çalışır gördüğü şeyi. Birkaç kişi tuhaf bir şey gördüğünde ise ilgi biraz daha fazla olur lakin, yine de pek üzerinde durulmaz. Ama bu tuhaflık ekranlarda, milyonlarca kişi tarafından görülünce iş değişir tabii.

Her ne kadar televziyonda ya da canlı yayın esnasında ayan beyan görülen bu görüntülerin bir kısmına açıklama getirebiliyor olsak da, kısa bir zaman diliminde görüldüklerinde oldukça yoğun ilgi toplarlar. İşte size aslında farklı amaçlarla çekim yapılmakta iken ekrana yansıyan on farklı olaydan seçmeler:

1. TVA’nın çatısından görüntülenen gök cismi

Kanada’da 2 Ekim 2014 tarihinde televizyon binasının çatısından TVA’nın hava durumu yayını yapan Colette Provencher, arkasında gök yüzünde kayıp gitmekte olan yeşil renkli tuhaf gök cisminin farkında bile değildi.

İlk şaşkınlıktan sonra yorum yapan birçok kişi -Mont-Megantic Observatory Astrolab’da bilim ve eğitim koordinatörü olarak görev yapan Sebastian Giguere de dahil olmak üzere-, bunun yalnızca bir meteor ya da bir yıldız olduğunu iddia etmişti. Fakat bazı internet kullanıcıları ise akıp giden bu gök cisminin meteor olamayacak kadar büyük olduğunu, aynı zamanda hareket tipinin havada gerçekleşen olaylarla uyumlu olmadığını iddia ediyorlardı.

2. BBC Breakfast programındaki beyaz ışık huzmesi

5 Ağustos 2009 tarihinde Coling Briggs’in sunduğu sabah haberlerinde tuhaf, beyaz bir ışık, Newcastle’daki Millennium Bridge köprüsü yanından hızla geçip giderken görüntülenmişti.

3. TV Gazeta ekranında yakalanan UFO görüntüsü

Brazilya’daki TV kanalı Gazeta’da 2009 yılı Şubat ayında seyirciler ekranı şaşkınlıkla izlerlerken, birkaç kez renk değiştiren bir UFO görüntüsü yakalanmıştı. Aynı zamanda olay yerinde bulunan 25 kişi de objeyi gördükleri konusunda şahitlik etmişlerdi.

4. Fox News’te Wahington Anıtı üzerinde canlı olarak görüntülenen UFO

2013 yılı Şubat ayında Fox News Washington Anıtı’nın canlı yayınını yaparken parlak bir obje, tarihi mekanın üzerinde görüntülenmişti. Barack Obama’nın ikinci kez göreve başlayacağı geceydi. Güvenliği sağlamak amacıyla gök yüzünde uçuşan helikopterlerden biri olabileceği düşünülmüştü.

5. KOTV’nin fırtına gözlemcisinde beliren gizemli noktacıklar

2017 yılı Nisan ayında KOTV sunucuları Darren Stephens ve Travis Meyer, Darren’in çekmiş olduğu canlı bir video üzerinde yaklaşmakta olan fırtına ile ilgili münazara yaparlarken ekranda bulutlarla kaplı Oklahoma’nın gökyüzünde beliren iki noktacık vardı.

Dikkatli bir seyirci görüntüyü kaydederek online ortamda paylaşıma açmış, her zaman olduğu gibi bir anda viral olmuştu.

6. KLKN’nin Kulesindeki Kamerada Beliren UFO

Nebraska/Lincoln’de, 4 Eylül 2013 tarihinde, sabah saat 6’da meteoroloji uzmanı Sean McMullen her günkü sabah haberini sunarken, KLKN’nin 8 numaralı HD Kule kamerasında beliren görüntüyle geçici bir şok yaşamıştı. Üçgen şeklinde, üzerinde ışıklar yanıp sönen tuhaf bir nesne şehrin üzerinde geziniyordu. McMullen o an tekrar tekrar “Hayatımda hiç böyle bir şey görmedim!” diyordu.

7. RT canlı yayınında UFO

Rusya’da bulunan RT kanalında 2013 yılında The Keiser haberinin canlı yayını esnasında garip bir nesne lekesi, bariz şekilde stüdyo camının önünden geçip gitmişti. Londra’dan yapılan yayın esnasında esrarengiz nesnenin River Thames nehrinin ötesine doğru gittiği görülebiliyordu.

8. Alman Haber Ekibi Fransa’da Bir UFO yayını yapmıştı

Fransa’da ‘Upside Down Mountain’ olarak bilinen bir bölge de, UFO ve başka garip olayların görüldüğü bölgelerden biriydi. Bu nedenle 2014 yılında bir Alman TV istasyonunun görüntülediği obje, pek de sıra dışı olmasa gerek.

9. Las Vegas TV üzerinde toplaşan UFO’lar

Watkins isimli doğa üstü güçlere sahip olduğunu iddia eden bir kişi 2005 yılında kamera önünde gök yüzünde ufoları toplayacağını iddia etmiş ve dediğini de yapmıştı.

10. Cincinnati Hava Durumu Programında Beliren Kırmızı Küre Biçimli Nesne

Yerel bir haber istasyonu her günkü gibi hava durumu programını sunarken bölgede kırmızı renkli garip bir cisimcik belirmişti. Bazıları objenin Venüs olabileceğini iddia etmişlerdi ama, Venüs’ün kendi yerinde bulunduğu ayrıca görülüyordu.