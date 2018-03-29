Sağlık Bakanlığı'nın hazırladığı liste doğrultusunda RTÜK, kırmızı liste ile belirtilen yiyecek ve içeceklerin televizyonlarda reklamlarının yayınlanmasını yasakladı.

‘Sağlıkta dönüşüm’ konusunda ikinci döneme giren Sağlık Bakanlığı, vatandaşların daha sağlıklı bir yaşam sürdürebilmesi için sağlıklı yaşam alışkanlıklarının yaygınlaştırılması adına bir çalışma başlatmıştı. Bu çalışma kapsamında ilk olarak gıda ambalajlarının değişmesi konusunda çalışan bakanlık, gıdaların trafik lambalarının renklerinde tanımlanmasını istemişti.

Bakanlığın şimdiki çalışması ise televizyonlarda reklamları yer alacak yiyecek ve içeceklerin kategorilendirilmesi oldu. Bu kapsamda RTÜK tarafından hazırlanan ve dün itibari ile Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren ‘Yayın Hizmeti Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik’, Sağlık Bakanlığı’nın hazırladığı genel beslenme diyetlerinde aşırı tüketimi tavsiye edilmeyen yiyecek ve içeceklere ilişkin liste referans alınacak.

Bakanlık, reklamları 15 günün sonunda yayınlanmayacak olan yasaklı yiyecek ve içecekler için bir kırmızı liste, ayrıca reklamları belirlenen kriterlere uyması halinde yayınlanacak olan yiyecek ve içecekler için de bir turuncu liste hazırlayacak. Turuncu listeye ilişkin düzenleme iki yıl sonra yürürlüğe girecek.

Programlar içinde gerçekleştirilen reklamlarda ekranın altında izleyicilerin rahatlıkla okuyabileceği büyüklükte bir akar bant olacak. Bu bantta Sağlık Bakanlığı’nın düzenli ve dengeli beslenmeye yönelik uyarıları yer alacak. Bu uyarılar RTÜK’ün internet sitesinde de yer alacak. Yetkililere göre Sağlık Bakanlığı, 5 farklı kategoride çocuk programlarında yiyecek ve içecek reklamlarına izin verecek.

Televizyonlarda yer alması yasaklanan gıdalar:

Çikolata, şeker ve şekerlemeler

Bisküvi ve kekler, cipsler

Meyve suları, gazlı içecekler

Enerji içecekleri

Yenilebilir buzlar

Televizyonlarda yer almasına izin verilen gıdalar: