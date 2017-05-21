Aydın'da televizyonda reklamını gördüğü bir telefonun siparişini veren Akın Soyel, gelen kargo paketini açınca bir adet oyuncak telefon ve iki kutu kremle karşılaştı.

Ne yazık ki özellikle yerel televizyon kanallarında birçok gerçeği yansıtmayan akıllı telefonun reklamı yapılıyor ve bu işe yaramaz, insanları kandırmaya yönelik telefonlar satın alındığında ya berbat bir telefon sipariş veren kişilere ulaşıyor ya da saçma sapan nesneler kutudan çıkıyor. Üstelik uzun süredir bunlarla ilgili haberler yapılmasına rağmen TV yayınlarındaki bu dolandırıcılar hala ortalıkta.

İHA'nın haberine göre Geçtiğimiz günlerde yine televizyondan sipariş verilen bir telefonla ilgili dolandırılma olayı Aydın'da yaşandı. Telefonu eskidiği gerekçesiyle telefonunu yenilemek isteyen 42 yaşındaki Akın Soyel, bir televizyon kanalında reklamını gördüğü telefonu sipariş etti ve parasını ödedi ancak Soyel, gelen kargo paketini açtığında karşısına çıkan manzaraya şaşkınlıkla baktı. Soyel paketten telefon çıkmasını beklerken paketin içinden bir adet oyuncak telefon ve iki kutu krem çıktı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Soyel, özellikle kutu içeriğinden çıkan kremin kendisini rahatsız ettiğini ve bu dolandırıcılık olayıyla ilgili yasal haklarını sonuna kadar kullanacağını söylüyor. Soyel neden böyle bir alışveriş yaptığı sorusuna ise televizyonda yayınlanan bir reklam olduğu için güvendiğini söylüyor. Umarız, kısa süre içinde Soyel'i dolandıran kişilerin izi bulunur.

Aman dikkat!

Millet açıkçası 'televizyondan telefon siparişi vermeyin' gibi kamu spotlarını tekrarlamamıza hiç gerek yok çünkü Webtekno takipçileri olarak sizler bu konunun bilincindesiniz. Ancak ne yazık ki çevremizde bu tarz olaylardan hiç haberdar olmayan kişiler olabilir. Bu nedenle hepiniz bu tarz bir alışveriş gerçekleştirerek dolandırılabileceğini düşündüğünüz kişilere ufaktan bu durumu çıtlatırsanız belki dolandırıcılığa karşı daha büyük bir bilinç yaratabiliriz.

Tabii her şeyden önce televizyondaki her olaya el atan RTÜK'ün bu tarz reklamların önüne geçememesi de üzücü bir durum. Öncelikle RTÜK gibi bir kurumun bu konuya hassasiyet gösterip vatandaşlarının TV'deki asılsız reklamlardan dolandırılmasıyla ilgili önemli adımlar atması gerekiyor.