Televizyondan Hoparlöre Amazon’da Günün Fırsatları Kapsamında Alabileceğiniz İndirimli Ürünler

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Amazon’da yüzleri güldüren indirimler var! Biz de bu indirimleri kaçırmamanız için günün fırsat ürünlerini sizler için derledik.

Televizyondan hoparlöre birçok farklı kategoride günün fırsatları olarak karşımıza çıkan ürünleri incelemek ve sepetinize eklemek isterseniz içeriğimize göz atabilirsiniz.

''Bu içerik 25.08.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.''

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Webtekno sorumlu değildir.
Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

Ürünler:

Samsung Galaxy Tab S9 FE Tablet

Samsung Galaxy Tab S9 FE Tablet

Yüksek çözünürlüklü 10,9 inç ekrana sahip olan tablet, 90 Hz’ye varan uyarlanabilir yenileme hızı ile dikkat çekiyor. Ayrıca yeniden tasarlanarak suya ve toza dayanıklı hale getirilen ve kutu içeriğine dahil edilen S Pen ile istediğiniz şeyi yazıp çizebilirsiniz.

Kullanıcı yorumu:

Ürünü Amazon'dan indirimli fiyatıyla satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

MSI THIN 15 B12VE-1625XTR Dizüstü Bilgisayar

MSI THIN 15 B12VE-1625XTR Dizüstü Bilgisayar

Intel® Core™ i5-12450H işlemciye sahip olan ile Thin bilgisayar performans gerektiren oyunlarda etkili bir kullanım sağlıyor. Bilgisayar, 15.6" ince çerçeveli ekranı ve 144 hz yenileme hızıyla da dikkat çekiyor.

Kullanıcı yorumu:

Ürünü Amazon'dan indirimli fiyatıyla satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Samsung QE55Q80DATXTK QLED Smart TV

Samsung QE55Q80DATXTK QLED Smart TV

Samsung’un yapay zekâ destekli 4K işlemcisi, OTT hizmetlerini kullanırken, en sevdiğiniz oyunları oynarken veya canlı spor müsabakaları izlerken kristal netliğinde görüntü sunuyor. 55 inç QLED TV, siyahları ultra koyu ve beyazları saf bir şekilde gösteriyor.

Ürünü Amazon'dan indirimli fiyatıyla satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Stanley The Quick Flip Paslanmaz Çelik Termos

Stanley The Quick Flip Paslanmaz Çelik Termos

Stanley termosun çift duvarlı izolasyonu sayesinde içeceklerinizi 18 saate kadar soğuk, 10 saate kadar sıcak ve 2,5 güne kadar buzlu tutabiliyorsunuz. Ürün paslanmaz çelikten üretilmiştir, BPA içermez ve 1.06 lt kapasiteye sahiptir.

Kullanıcı yorumu:

Ürünü Amazon'dan indirimli fiyatıyla satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Xiaomi Redmi Cep Telefonu 13C

Xiaomi Redmi Cep Telefonu 13C

6,74 inç 90 Hz ekrana sahip olan Redmi 13C, 50 MP yapay zeka özellikli üçlü kamerası ile dikkat çekiyor. Ayrıca telefonda yumuşak ışık halkasına sahip 8 MP selfie kamerası da bulunuyor. 

Kullanıcı yorumu:

Ürünü Amazon'dan indirimli fiyatıyla satın almak için buraya tıklayabilirsiniz

JBL Xtreme 4 Bluetooth Hoparlör

JBL Xtreme 4 Bluetooth Hoparlör

Çift woofer ve güçlü sürücülü JBL Xtreme 4, 24 saate kadar çalma süresi sunuyor. Ayrıca çalma süresini uzatmak için güçlendirme yaparak pil ömrünüzü 6 saate kadar artırabilirsiniz. Son olarak AI Sound Boost gelen sinyalleri eş zamanlı olarak yapay zekâ algoritması ile analiz ederek hoparlörde ses güçlendirmesi yapabilir.

Kullanıcı yorumu:

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Seduna Skagen Ofis Sandalyesi

Seduna Skagen Ofis Sandalyesi

85 kilograma kadar taşıma kapasitesi olan Seduna sandalye, yüksek kaliteli kumaş ve materyallerine ek olarak krom kaplamalı metal ayak ile tasarlanmış. Ayrıca sandalye 360 derece döner yapıya sahip.

Kullanıcı yorumu:

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Günün Fırsatları kapsamında yer alan ürünlerin tamamına buradan göz atabilirsiniz.

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