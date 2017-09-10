Televizyonlarda yayınlanamayan, yayınlansa bile sansürlü olarak yayınlanan videoları tüm açıklığı ile yayınlayan 6 yabancı siteyi listeledik.

İnternet çok devasa ve tehlikeli bir alan. Neredeyse her tür yararlı bilgiye erişebildiğiniz gibi, tehlikeli bilgilere de erişebiliyorsunuz. Bunlar arasında videoların da çok önemli bir yeri var. Ortaya atılan çeşitli kaza görüntüleri, gizemli olaylar derken pek çok video insanların kanını dondurabilecek gerçekleri sunabiliyor.

Bu tarz videolar normal olarak televizyonlarda yayınlanmıyor, yayınlansa bile ciddi sansür yiyerek ana konusu yok oluyor. Bugün sizlere vereceğim 6 sitede, bazı olayları tüm gerçekliği ile görebileceğiniz videolar bulunuyor. Televizyonlarda çeşitli sansürlerle yayınlanmış videoları sansürsüz ve düzenlenmemiş bir şekilde yayınlayan 6 web sayfasını sunacağız. Bu sayfalardan bazılarına ülkemizden erişilemiyor, ancak çeşitli DNS programları aracılığı ile erişim sağlayabilirsiniz.

Gerçek olayları tüm gerçekliğiyle gösteren Xfinity Video, televizyon kanalında gözükmeyen pek çok felaketi halk gözünden görmenizi sağlayan videolar içeriyor.

Crate Network tarafından sunulan web sitesi, gerçeküstü ve tuhaf videolara erişmek istediğinizde ilk gireceğiniz web sitelerinden olacak.

Facebook’ta viral olan videoları gösteren Insane, katil balinalardan devasa kahvaltılara kadar pek çok şeyi sunuyor.

Tartışma videolarını merak ediyorsanız bu sayfa tam size göre olacaktır. Bol tartışmalı videolarla insanları birbirine daha çok düşürmeyi seven OMG News, daha ciddi ve fikir ayrılıklarının oluştuğu videoları barındırıyor.

Haber odaklı videolar arıyorsanız bu site işinize yarayacaktır. Sitede +18 videolar yer alabiliyor, bu yüzden site içerisine girmeden önce yapılan uyarıyı kabul etmeniz gerekiyor. Elbette yalnızca 18 yaşından büyükseniz kabul edin, yoksa bazı videolar sıkıntılı olabiliyor.

Şok edici video çekimlerinden hoşlanıyorsanız bu sayfa tam size göre. Video bölümünde viral olan şok edici olaylar yer alıyor.