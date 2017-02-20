Televizyonlarda Yeni Bir ‘Cosplay’ Yarışması Başlıyor!

Kendisinin sağlam bir ‘cosplayer’ olduğunu düşünenler, bundan sonra hünerlerini bu konseptle hazırlanan yarışma programında sergileyecekler.

ABD merkezli kanal SfYf, Cosplay Melee isminde yeni bir programı yayınlama hazırlığı içerisinde. Program, dünyanın her yerinden cosplayer’ların hünerlerini sergilemesini sağlayacak. Yarışmanın ödülü ise her hafta tam 10 bin dolar. Sunuculuğunu Yvette Nicole Brown’un yapacağı programın ilk bölümü ise 21 Mart tarihinde yayınlanacak.

Konsept olarak kanalın sevilen programlarından Face Off’u andıran programda cospleyar’lar yalnızca karakterlerin kostümlerini yapmayacak, ayrıca canlı performans da sergileyecekler. Jüriler arasında Açlık Oyunları filminin kostüm yaratıcısı olan Christian Beckman ve ünlü Cosplayer LeeAnna Vamp bulunacak.

‘Cosplay bir tutku, sanat, mühendislik ve de bunların hepsinin bir araya getirilmesidir’ diyen SyFy’nin yönetici yardımcısı Heather Olander, program hakkında büyük beklentilerinin olduğunu ifade etti.

2015 yılında katıldığımız Gamescom Fuarı’nda eğlenceli bir video hazırlamıştık. Biraz nostalji tadında olan videomuzu dilerseniz aşağıdan izleyebilirsiniz.