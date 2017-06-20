Çağatay Akman'ın geçtiğimiz ayın sonunda telif hakkı yüzünden klibinin kaldırıldığı Gece Gölgenin Rahatına Bak şarkısı, YouTube'a geri geldi.

31 Mayıs 2017 tarihinde YouTube'un telif hakkı ihlali yüzünden kaldırdığı Çağatay Akman'ın Gece Gölgenin Rahatına Bak isimli şarkısı, gündemi uzun süre meşgul etmişti. Bazı kimselerin, ANNA RF grubunun Jump şarkısından 'fazlasıyla esinti' olduğu gerekçesiyle eleştirdiği -Hatta ANNA RF Türkçe bir mesaj yayınlamış ve kendilerine destek olan herkese teşekkürlerini iletmişti- Çağatay Akman bu suçlamaları kabul etmemiş, kendinden emin bir şekilde de yakında YouTube'un uyguladığı telif hakkı ihlalinin kaldırılacağını belirtmişti.

Hakikaten de söylediği gibi oldu ve Akman'ın şarkısı, dün gece saat 22.00 sularında YouTube'da tekrar yayınlanmaya başladı.