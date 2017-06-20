Telif Hakkı İhlali Gerekçesiyle Kaldırılan Gece Gölgenin Rahatına Bak Şarkısı, YouTube'a Geri Geldi!

1 dakikada okuyabilirsiniz
7
2
2
2
0
Telif Hakkı İhlali Gerekçesiyle Kaldırılan Gece Gölgenin Rahatına Bak Şarkısı, YouTube'a Geri Geldi!
Çağatay Akman'ın geçtiğimiz ayın sonunda telif hakkı yüzünden klibinin kaldırıldığı Gece Gölgenin Rahatına Bak şarkısı, YouTube'a geri geldi.

31 Mayıs 2017 tarihinde YouTube'un telif hakkı ihlali yüzünden kaldırdığı Çağatay Akman'ın Gece Gölgenin Rahatına Bak isimli şarkısı, gündemi uzun süre meşgul etmişti. Bazı kimselerin, ANNA RF grubunun Jump şarkısından 'fazlasıyla esinti' olduğu gerekçesiyle eleştirdiği -Hatta ANNA RF Türkçe bir mesaj yayınlamış ve kendilerine destek olan herkese teşekkürlerini iletmişti- Çağatay Akman bu suçlamaları kabul etmemiş, kendinden emin bir şekilde de yakında YouTube'un uyguladığı telif hakkı ihlalinin kaldırılacağını belirtmişti.
İLGİLİ HABER

240 Milyon Görüntülenme Almış 'Gece Gölgenin Rahatına Bak' Klibi, Telif Hakkı Yüzünden YouTube'dan Kaldırıldı!

Hakikaten de söylediği gibi oldu ve Akman'ın şarkısı, dün gece saat 22.00 sularında YouTube'da tekrar yayınlanmaya başladı.

Etiketler: youtube
Emoji İle Tepki Ver
7
2
2
2
0
Yorumlar