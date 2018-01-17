Telifsiz Müzik İsteyenlere Yeni Abonelik Hizmeti: Sounds.com

Native Instruments, hem sıfırdan müzik üretmek hem de kısa müzik örnekleri bulmak isteyenler için yeni abonelik hizmeti Sounds.com'u duyurdu.

Bir müzik yazılımı ve donanım şirketi olan Native Instruments, müzik oluşturucular için kişisel ya da ticari işlerde kullanılmak üzere telifsiz binlerce müziğe ve ses paketlerine sınırsız erişim ve indirme imkanı sunan yeni abonelik platformu Sounds.com’u tanıttı.

Sounds.com için iki farklı kullanım olacak. Ücretsiz versiyonda kullanıcılar sitenin tamamını keşfedebilirken küçük müzik örnekleri ve döngüleri indirebilecekler. Ücretli aboneler ise herhangi bir sınırlama ile karşılaşmazlar ve haftalık olarak yenilenen premium içeriklerin tamamını indirebilirler.

Sounds.com kütüphanesi henüz beta aşamasında olmasına rağmen Loop Loft ve Symphonic Distribution gibi ünlü ses üreticileri tarafından oluşturulmuş orkestradan pop müziğe kadar 500 binden fazla sese sahip.

Native Instruments, asıl dikkat ettikleri noktanın sitenin basit ve kolay kullanılabilir olması olduğunu belirtti. Siteye girdiğinizde sol tarafta indirmek istediğiniz müziğin kategorisini seçebileceğiniz bir menü bulunuyor. Üstte ise müzikte aradığınız özelliği yazabileceğiniz bir arama çubuğu var.

Şu anda internette pek çok bulut tabanlı müzik örneği sunan servis bulunuyor. Fakat Sounds.com, hem gelişmiş kütüphanesi hem de 9.9 dolar (37 TL) gibi cazip -sayılabilecek- aylık fiyatı ile telifsiz müzik oluşturmak isteyenlere kendini kolaylıkla kabul ettirebilir.