Telltale'in Guardians of the Galaxy Oyunundan Yeni Fragman

Telltale Games'in yeni oyunundan çıkmadan önce son fragman.

Son olarak çoğu oyun sever tarafından beğeni toplayan Batman oyunu ile karşımıza çıkan Telltale Games, yeni süper kahraman temalı oyununu piyasaya sürmek için adeta saatleri sayıyor diyebiliriz.

Daha önceden duyurulan Guardians of the Galaxy oyunu, filmin vizyona gireceği 28 Nisandan birkaç gün önce piyasaya sürülmüş olacak. Böylelikle oyun dünyasında başlayan Guardians of the Galaxy macerası, kısa bir süre sonra beyaz perdeye de taşınmış olacak.

5 bölümden oluşacak ilk sezon ile karşımıza çıkacak Guardians of the Galaxy'nin her bölümü 4.99 dolardan satışa sunulacak ve oyun yarın PlayStation Store, Xbox Digital Store, App Store, Google Play Store ve Steam'de yayınlanacak.