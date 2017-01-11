Temel Reis’in Ispanağı Çok Sevmesine Aslında Küçük Bir ‘Noktalama Hatası’ Sebep Olmuş!

Temel Reis’in ıspanağı çok sevmesinin ardında, bu bitkinin aşırı güç vermesi yatıyordu. Fakat aradan yıllar geçtikten sonra ıspanağın içinde o kadar da ‘demir’ olmadığı ortaya çıktı.

Temel Reis’in ıspanak sevdasını, onu yedikçe güçlendiğini ve yedikten sonra da en büyük rakibi Kabasakal’ı yerden yere fırlattığını biliriz. Ispanak, Temel Reis sayesinde içerisinde bol miktarda ‘demir’ bulunan bir sebze olarak bilinmeye başlamıştı. Hatta çoğumuzun annesi, bu yemeği sevmiyor olsak dahi Temel Reis’i örnek gösterip ‘bak yersen sen de böyle güçlü olursun’ diye kandırdığı olmuştur. Çizgi filmin yaratıcılarının ıspanağı tercih etmesinin sebebi ise içinde bol miktarda demirin bulunuyor olmasıydı -aslında bulunduğunu zannetmesiydi-.

1870 yılında Alman kimyager Erich von Wolf, bir porsiyon ıspanağın içindeki demir oranını tespit etmeyi başarmış. Fakat bu tespit esnasında ufak bir noktalama hatası yapmış: 100 gram ıspanağın içinde 3.5 miligram yerine 35 miligram demir olduğunu yazmış. Ve işin garip tarafı bu hata, üzerinden tam 67 yıl geçtikten sonra düzeltilebilmiş. 1937 yılında yapılan bir düzeltme ile ıspanağın içindeki demir miktarı doğru bir şekilde ilan edilmiş.

Bu hatanın Temel Reis’in yayına girmesinin ardından dünya genelinde, özellikle de ABD’de ıspanak tüketimine büyük bir katkı sağladığı belirtiliyor. Örneğin Temel Reis yayına girdikten sonra ABD’deki ıspanak tüketiminde %33’lük bir artış tespit edilmiş.