Temiz Havası İle Dikkat Çeken Örnek Ülke: Bhutan

Neredeyse tüm ülkeler pozitif karbon düzeyine sahipler. Bu ise sera gazı emisyonlarının sıfırdan daha yüksek bir değerde olduğu anlamına geliyor. Hal böyle olunca da birçok ülke mümkün olan en kısa sürede karbonu arındırmaya ve nötr hale getirmek ile ilgileniyor. Ancak dünya üzerinde öyle bir ada var ki, diğer ülkelerin aksine negatif karbon düzeyine sahip.

Gezegenimiz bildiğiniz üzere çeşitli gaz ve etkiler ile çevrili ve neredeyse bütün ülkeler pozitif karbon seviyeleri ile donanmış durumda. Mevcut durum ise toplam sera gazı emisyonlarının sıfırdan daha yüksek bir değerde olduğu anlamına geliyor. Bu noktada da birçok ülke, mümkün olan en kısa zamanda karbonu arındırarak, nötr seviyeye gelmeye uğraşıyor. Ancak tüm dünya genelinde sadece birkaç ülke bu karbon seviyelerinden farklı değerlere sahip. Bhutan ise bunlar arasında en çok göze çarpan olarak karşımıza çıkıyor.

Son zamanlarda İklim Komisyonu’nun yaptığı araştırmalara göre Çin ve Hindistan arasında kalan Bhutan bölgesi, diğer ülkelerin aksine negatif karbon seviyesine sahip. Yaklaşık olarak 800.000 kişiye ev sahipliği yapan dağlık bölge aynı zamanda da içerisinde sanayi bölgesi bulundurmuyor. Bu ise bölgenin elektrik ve enerji talebinin diğer bölgelere oranla daha düşük olduğu anlamına geliyor. Diğer yandan ülke, geniş ormanlar ile kaplı ve bu ormanlar havaya kaçan az miktardaki karbondioksiti bile emerek yok ediyor.

Ülke halkı sahip olduğu şansının elbette ki farkında ve bu sebeple de ülkenin %60’ını ormanlar ile kaplamış durumda. Bu noktada, elektrikli otomobillere yapılan yatırımı da son derece olumlu karşılıyorlar. Aslına bakarsanız Bhutan’ın yaptığı şey örnek alınması gereken bir çevre politikası olarak karşımıza çıkmış durumda. Diğer bir yandan Bhutan konu hakkında en ilgi çekici bölge olmuş olsa da, Seyşeller, Mali, Benin, Liberya, Guyana, Myanmar, Sao Tome ve Principe, Zimbabve, Madagaskar, Nijer gibi bir dizi ülke de Bhutan’ın benzer koşullarına sahip.