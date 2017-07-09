Temmuz 2017'de Alınabilecek En İyi Telefonlar

Akıllı telefonların giderek birbirine benzemesi ve fiyatların uzaya çıkması kullanıcıları haklı olarak düşündürmeye başladı.

Akıllı telefon sektöründe telefonların gittikçe birbirine yakın özellikler sunması ve fiyatların astronomik değerlere ulaşması sonrasında her türden kullanıcının kafasında soru işaretleri oluşmaya başladı. Biz de sizler için fiyat, boyut ve özellik gibi kategorilere ayırıp telefonları inceleyerek en iyileri derledik.

Telefonları genel olarak boyut ve fiyat olarak gruplandırarak çıkış tarihleri yanında en iyi ve en kötü özelliklerini bir araya getireceğiz.

Daha fazla uzatmadan ilk kategorinin en iyileriyle başlayalım.

Elde Kontrolü Kolay, Orta Boylu En İyi Telefonlar

Apple iPhone 7 - Ekim 2016 - En iyi üç özelliği: Yüksek performans, Hatasız çalışan iyi uygulama desteği, 5 yıl boyunca düzenli işletim sistemi güncellemesi. En Kötü Özellikleri: Yüksek fiyat, Kısıtlı işletim sistemi, Kulaklık girişi olmaması. Samsung Galaxy S8 - Nisan 2017 - En iyi üç özelliği: Yüksek performans, Göz alıcı tasarım, İyi kamera. En kötü özelliği: Yüksek fiyat. HTC U11 - Haziran 2017 - En iyi üç özelliği: Çok iyi kamera, Göz alıcı tasarım, Saf Android’e yakın temiz arayüz. En kötü özelliği: Ön yüzünde eskimiş tasarım LG G6 - Nisan 2017 - En iyi üç özelliği: Geniş açı özellikli çift kamera, nispeten uygun fiyat, Dayanıklı gövde. En kötü özellikleri: 2016 yılının çipsetine sahip olması (Snapdragon 821), LG’nin geçmiş modellerden gelen kötü ünü.

Büyük Boyutlu En İyi Telefonlar

Apple iPhone 7 Plus - Ekim 2016 - En iyi üç özelliği: Yüksek performans, Kaliteli çift kamera, Düzenli güncellemeler. En kötü özellikleri: 5.5 inç ekrana göre fazla büyük gövde, Çok yüksek fiyat. Samsung Galaxy S8 Plus - Nisan 2017 - En iyi üç özelliği: Yüksek performans, Göz alıcı tasarım, İyi pil ömrü. En kötü özelliği: Yüksek fiyat. Huawei Mate 9 - Kasım 2016 - En iyi üç özelliği: Yüksek performans, Harika pil ömrü, Kaliteli çift kamera. En kötü özellikleri: Huawei arayüzü, Su geçirmezliğinin olmaması. LG V20 - Ekim 2016 - En iyi üç özelliği: Kaliteli kameralar, Harika ses kaydı ve oynatması, Değiştirilebilir pil. En kötü özellikleri: Su geçirmezliği olmaması, Berbat yazılım desteği. Samsung Galaxy Note 5 - Ağustos 2015 - En iyi üç özelliği: Kaliteli ekran, S-Pen ile hassas kullanım imkanı, İyi kamera. En kötü özellikleri: Cihazın eskimiş olması, Eski olmasına rağmen yüksek fiyatı, Muhtemelen yeni işletim sistemi güncellemesi almayacak olması.

Uygun Fiyatlı En İyi Telefonlar

Sony Xperia XA Ultra - Mayıs 2016 - En iyi üç özelliği: Kenardan kenara Sony tasarımı, 6 inç ekran, Kaliteli kameralar. En kötü özellikleri: Zayıf pil ömrü, Büyük telefon boyutu. Lenovo Moto G5 - Şubat 2017 - En iyi üç özelliği: Metal tasarım, Kaliteli ekran, Yüksek performans. Samsung Galaxy A5 2017 - Ocak 2017 - En iyi üç özelliği: Kaliteli cam-metal tasarım, İyi kameralar, Su geçirmezlik. Nokia 5 - Şubat 2017 - En iyi üç özelliği: Kaliteli tasarım, Parmak izi okuyucu, Nokia markası. En kötü özelliği: Kısmen zayıf donanım.

En iyi Kompakt Telefonlar

Sony Xperia X Compact - Eylül 2016 - En iyi üç özelliği: Uzun pil ömrü, Yüksek performans, Akıcı arayüz. Apple iPhone SE - Mart 2016 - En iyi üç özelliği: Yüksek performans, Kaliteli tasarım, Uzun yazılım desteği. Samsung Galaxy A3 2017 - Ocak 2017 - En iyi üç özelliği: Kaliteli tasarım, Su geçirmezlik, Uzun pil ömrü.

Sizler için bu modelleri bir araya getirirken sıradan kullanıcının ihtiyaçlarını göz önüne aldık. Fiyatları da Türkiye'de resmi olarak bulunan firmalardan alarak karşılaştırdık. Siz de yorumlar aracılığıyla ekleme yapabilir, fikirlerinizi sunabilirsiniz.