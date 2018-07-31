  • Android One'lı Motorola One, TENAA'da Ortaya Çıktı

TENAA'da Ortaya Çıkan Android One'lı Motorola One'ın Tüm Özellikleri

1 dk okuma süresi
4
0
0
0
0
Android One sayesinde yazılım güncellemelerini ve yükseltmelerini diğer akıllı telefonlara göre çok daha hızlı alacak olan Motorola One, TENAA'da ortaya çıktı. Böylece cihazın tüm teknik özellikleri tasarımı ile birlikte görülmüş oldu.

Birleşik Devletler menşeli köklü akıllı telefon üreticisi Motorola’nın Android One platformuna üye yeni akıllı telefonu Motorola One, XT1943 model numarası ile TENAA’da ortaya çıktı. 6.18 inç Full HD+ bir ekrana sahip olan cihaz, son dönemlerin yükselen trendi olan çentikli tasarıma sahip. Ayrıca cihazın arka panelinde metal yerine cam kullanılmış.
İLGİLİ HABER

Orta Seviye Kralı Motorola One Power’ın Teknik Özellikleri Sızdırıldı

Yeni Motorola One, 6GB’a kadar RAM, 128GB’a kadar da dahili depolama alanı sunuyor. 16MP+5MP olmak üzere çift arka kameraya sahip olan cihaz, 12MP çözünürlüğünde bir selfie kamerası bulunduruyor. Cihazın hangi işlemciden güç alacağı henüz belli olmasa da işlemcinin 1.8GHz / 1.6GHz frekans hızına sahip olacağı biliniyor.

Motorola One Özellikler (Sızıntı)

  • İşlemci: Sekiz çekirdekli 1.6GHz / 1.8GHz
  • RAM: 3/GB/4GB/6GB
  • Depolama: 32GB/64GB/128GB
  • Ekran: 6.18 inç Full HD+
  • Arka Kamera: 16MP+5MP
  • Ön Kamera: 12MP
  • Batarya: 2820mAh
  • İşletim Sistemi: Android 8.1 Oreo
  • Bağlantı: 4G VoLTE, WiFi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5, GPS + GLONASS

Siyah, altın ve gümüş olmak üzere üç farklı renk seçeneği ile tanıtılması beklenen Motorola One, Motorola One Power, Moto Z3 ve Z3 Force ile birlikte 2 Ağustos’ta gerçekleştirilecek lansman etkinliğinde tanıtılması bekleniyor. Cihazın fiyatı ve satış tarihi ile ilgili detaylar lansman etkinliği sırasında açıklanacaktır.

Kaynak : https://www.fonearena.com/blog/259706/motorola-one-tenna-specifications-image.html
Etiketler: Motorola One
4
0
0
0
0
Emoji İle Tepki Ver
4
0
0
0
0