Android One'lı Motorola One, TENAA'da Ortaya Çıktı

Android One sayesinde yazılım güncellemelerini ve yükseltmelerini diğer akıllı telefonlara göre çok daha hızlı alacak olan Motorola One, TENAA'da ortaya çıktı. Böylece cihazın tüm teknik özellikleri tasarımı ile birlikte görülmüş oldu.

Birleşik Devletler menşeli köklü akıllı telefon üreticisi Motorola’nın Android One platformuna üye yeni akıllı telefonu Motorola One, XT1943 model numarası ile TENAA’da ortaya çıktı. 6.18 inç Full HD+ bir ekrana sahip olan cihaz, son dönemlerin yükselen trendi olan çentikli tasarıma sahip. Ayrıca cihazın arka panelinde metal yerine cam kullanılmış.

Yeni Motorola One, 6GB’a kadar RAM, 128GB’a kadar da dahili depolama alanı sunuyor. 16MP+5MP olmak üzere çift arka kameraya sahip olan cihaz, 12MP çözünürlüğünde bir selfie kamerası bulunduruyor. Cihazın hangi işlemciden güç alacağı henüz belli olmasa da işlemcinin 1.8GHz / 1.6GHz frekans hızına sahip olacağı biliniyor.

Motorola One Özellikler (Sızıntı)

İşlemci: Sekiz çekirdekli 1.6GHz / 1.8GHz

RAM: 3/GB/4GB/6GB

Depolama: 32GB/64GB/128GB

Ekran: 6.18 inç Full HD+

Arka Kamera: 16MP+5MP

Ön Kamera: 12MP

Batarya: 2820mAh

İşletim Sistemi: Android 8.1 Oreo

Bağlantı: 4G VoLTE, WiFi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5, GPS + GLONASS

Siyah, altın ve gümüş olmak üzere üç farklı renk seçeneği ile tanıtılması beklenen Motorola One, Motorola One Power, Moto Z3 ve Z3 Force ile birlikte 2 Ağustos’ta gerçekleştirilecek lansman etkinliğinde tanıtılması bekleniyor. Cihazın fiyatı ve satış tarihi ile ilgili detaylar lansman etkinliği sırasında açıklanacaktır.