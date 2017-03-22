1961 yılında Fransa/Belçika ortak yapımı olarak çekilen Tenten ve Altın Post filminin bir bölümü Türkiye’de geçmektedir. İşte ülkemizdeki sahnelerinin yer aldığı bazı fotoğraflar ve filmle ilgili bilgiler.

Tenten karakterine dayandırılarak çekilen ilk film Tenten ve Altın Post’tur.

Film Yunanistan’ın Pire ve İstanbul şehirlerinde çekilmiştir.

İstanbul’daki bazı limanların ve sokakların göründüğü film, şehrin o zamanlar günümüze nazaran ne kadar da temiz ve yaşanılabilir olduğunu kanıtlar nitelikte.

Filmde Aydın doğumlu ünlü şarkıcı Dario Moreno ve tiyatro sanatçısı Ulvi Uraz da rol almıştı.

Filmde ‘Kamer Baba’ rolüyle Kamer Sadık’ın da bir rolü bulunuyordu.

Dedektif ikizler olan Dupont ve Dupond da rollerini İstanbul’dayken oynuyorlar.

Kısacası filmin veya karakterin bir hayranı olmasanız bile dönemin İstanbul’unu görmek açısından izlemenizi tavsiye ederim.