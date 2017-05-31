TEOG 2017 Sonuçları Açıklandı!

Temel Eğitimden Orta Öğretime Geçiş (TEOG) sınavı sonuçları açıklandı. Sonuçlar, e-okul Veli Bilgilendirme Sistemi’nden sorgulanacak.

Bakanlığın yaptığı yazılı açıklamada, 8. sınıf öğrencilerine yönelik 26 ve 27 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilen ikinci dönem merkezi ortak sınavlarıyla 20-21 Mayıs’ta yapılan mazeret sınavlarının değerlendirme işlemleri tamamlandı ve sınav sonuçları "e-okul Veli Bilgilendirme Sistemi"nden duyuruldu.

1 milyon 185 bin 328 öğrencinin katıldığı ikinci dönem merkezi ortak sınavlarının sonuçları, e-okul sistemine öğrencilerin ‘ders yazılı notu’ olarak işlendi. Öğrenci ve veliler, sınav sonuçlarını "e-okul Veli Bilgilendirme Sistemi" üzerinden öğrenecekler.

TEOG sınav sonuçları için buraya

TEOG Puan Hesaplama Sistemine Giriş içinse buraya tıklayabilirsiniz.

Yerleştirmeye esas puan nasıl hesaplanıyor?

Yerleştirmede esas puan, öğrencilerin 6., 7. ve 8. sınıfların yıl sonlarında aldıkları puanla 8. sınıf ağırlıklandırılmış ortak sınav puanı toplanacak. Bu puanlar toplanıp ikiye bölünecek ve esas puan elde edilmiş olacak. Puanlama, 500 tam puan üzerinden yapılacak.

İtiraz nasıl yapılır?

Öğrenciler, TEOG sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından 10 gün içerisinde itiraz edebilecekler. İtirazlar, MEB’in şuradaki resmi bağlantısı üzerinden gerçekleştirilecek.