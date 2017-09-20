TEOG’dan Sonra Üniversiteye Giriş Sistemi de Değişiyor!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TEOG’un ardından üniversite sınav sistemiyle ilgili bir çalışma da yapılacağını söyledi.

15 Eylül’de yaptığı bir konuşma esnasında“TEOG’u gereksiz buluyorum” demesinin üzerinden dört gün geçtikten sonra Milli Eğitim Bakanı TEOG’un kaldırıldığını açıklamış, yeni bir sistem üzerinde çalışıldığını belirtmişti. BM Genel Kurulu’na katılmak üzere ABD’ye giden ve buradaki gazetecilere gündeme dair açıklamalarda bulunan Erdoğan, TEOG’la ilgili kendi düşüncesini belirttiğini, hükumetin de bu düşünceye katılarak kaldırdığını söyledi.

Tüm öğrencilere ve velilere ‘rahat olma’ tavsiyesinde bulunan Erdoğan, gazetecilerin sorularına genel olarak şu şekilde cevap verdi:

“Bu konuyla ilgili olarak bir defa çocuklarımızı bindirilmiş kıtalar olarak görmek istemiyoruz. Bu imtihan kıskacı altında çocuklarımızın bitmesini, tükenmesini görmek istemiyoruz. Hazırlıklarımız var, bu hazırlıkların hepsini hükümetimiz, Milli Eğitim Bakanlığı vasıtasıyla zaten açıklayacaktır ama artık aileler, çocuklar rahat etsin, sadece kendi derslerine odaklansınlar. Gerek ortaöğretimde gerek lisede artık canla başla kendi performanslarını ortaya koyacaklar. Ona yoğunlaşarak üniversiteye de gidecekler.”

Son olarak üniversite sınavlarıyla ilgili bir değişikliğin yapılıp yapılmayacağı ile ilgili sorulan soruya ise Erdoğan, “O da olacak, o konuda da çalışılıyor” şeklinde cevap verdi.