Tepki Üstüne Tepki Yiyen Cinsiyetçi Hasbro Reklamı, Yayından Kaldırıldı!

"Reklamın iyisi kötüsü olmaz" anlayışını yıkan Hasbro Türkiye reklamı, resmi özür sonrasında yayından kaldırıldı.

Bildiğiniz gibi yılbaşı yaklaşıyor. Birçok kişi kendini yıl başı partisine hazırlarken aynı zamanda birçok marka da yılbaşı kampanyası ve reklamlarına başladı. Ancak Hasbro öyle bir reklam ile çıktı ki, ülke bir anda ikiye bölündü. Bir tarafta "Adamlar haklı, Türkiye gerçeği bu" diyerek destek verenler, diğer tarafta ise "Böyle cinsiyetçi, böyle sapıkça reklam mı olur?!" diye tepki gösterenler. Şahsen ben ikinci taraftayım.

Neden mi? Öncelikle bilmeyenler için reklamı şöyle bir ileyelim;

Gördüğünüz gibi Hasbro Türkiye, Muhabbet Ajans'a yaptırmış olduğu bu reklam filminde, "Yılbaşında dışarı çıkarsanız geçirirler" anlayışında. Evet, birçok mekan, taksici vs bu yılbaşını fırsat olarak bilip size fazla fazla kitlemeye çalışıyor. Ancak bunu reklamda göstermek, "Aha, yılbaşı böyle kutlanır" der gibi bir havada sunmak ne kadar mantıklı? Hele ki sonunda Tecavüzcü Coşkun ile iyice işin suyu çıkıyor. "Sen de seveceksin", "Sen de bir hoş olacaksın", "Sen de zevk alacaksın", "Sen de gevşeyeceksin" gibi işi net bir biçimde ülkemizdeki "Tecavüz kaçınılmaz ise zevk almaya bakacaksın" gibi acayip itici, acayip bir berbat anlayışa getirir gibi bir reklam sunmaları sonucunda maalesef Hasbro Türkiye bir özür yayınlayarak reklamı yayından kaldırdı.

Buradaki bağlantıdan da görebileceğiniz gibi imza kampanyası bile açılan kampanya artık televizyon ekranlarında olmayacak. Böylece tartışma da noktalanmış olacak elbet. Peki, siz ne düşünüyorsunuz? Reklam yayından kalkmalı mıydı, yoksa kalkmamalı mıydı? Ankete buyurunuz efendim;