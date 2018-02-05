Tesla, ABD'nin Kalifornya eyaletindeki Fremont kentindeki fabrikasında çalışan işçilerinden, uzun saatler boyunca sürekli tekrarlayan rahatsız edici hareketler dolayısıyla yaralanmalar yaşandığı sebebiyle şikayetler alıyordu.

Sürekli işçilerle ilgili problemlerle gündeme gelen Tesla'da sorunlar bitmiyor. 2013 ile 2016 yılları arasında endüstri ortalamasının üzerinde olan işçi sağlığı olayları geçtiğimiz yıl bazı çalışanlar tarafından ortaya çıkarılmıştı. Hatta bu olayların duyulmasının üzerine Birleşmiş Otomobil İşçileri sendikalaşma çalışmalarına başlamıştı. Bu sendikalaşma çalışmaları sonrasında Tesla'nın bazı işçilerin işine son verdiği de öne sürülmüştü. Tesla ise bu iddaları reddetmişti.

Tesla'nın çevre, sağlık ve güvenlikle ilgilenen başkan yardımcısı Laurie Shelby, fabrikanın daha güvenli ve konforlu hale getirilmesini özetleyen bir yazıyı Tesla blogunda paylaştı. Shelby tarafından yazılan yazı, "Dünyanın En Güvenli Otomobil Fabrikasına Ulaşmak" başlığıyla yayımlandı. Shelby kaleme aldığı yazıda, geçtiğimiz yıldan bu yana gerçekleştirdikleri çalışmalar sayesinde, kayda geçen iş yerinde yaralanma oranının %25 oranında düştüğünü belirtti. Shelby'e göre Tesla fabrikasında yaşanan işçi yaralanmaları şu an itibariyle endüstri ortalamasının altına inmiş durumda.

Shelby, Fremont fabrikasındaki "kaydedilebilir olayların" neredeyse üçte ikisinin tekrarlayan görevlerden kaynaklanan yaralanmalar olduğunu belirtti. Buna bağlı olarak Tesla'nın, üretim başlamadan önce aracı yapmak için gerekli olan hareketleri analiz ederek Model 3 için üretim sürecini konforu göz önünde bulundurarak tasarladığı söylendi. Bununla birlikte geçmişte Tesla'nın geçmişte olduğu gibi, yaralanan işçilerin görev yerini değiştirdikten sonra geçtiği göreve göre maaş değişikliğine gitmeyeceği de Shelby'nin yazısında belirtildi. Buna göre Tesla çalışanları yaralandıkları takdirde görev yerleri değişse bile herhangi bir maaş düşümü yaşamayacaklar.

Öte yandan Shelby, Tesla'nın gelecekteki işyeri yaralanmalarıyla ilgili eğitim, tıbbi destek ve koruyucu bakım hizmetlerini artırmayı planladığını da söyledi.